La Ruta de los Siete Lagos, uno de los recorridos turísticos más emblemáticos de la Patagonia, se prepara para una importante ampliación en la provincia de Neuquén. El proyecto completa sumar Meliquina y Lolog, a través de nuevas conexiones viales y extender así el tradicional circuito.

La incorporación, según trascendió, será progresiva: primero se integraría Meliquina y posteriormente Lolog, con el objetivo de conformar el Paseo de los Nueve Lagos.

Las obras buscan, además de ampliar la oferta para turistas, mejorar la circulación, la seguridad vial y la conexión entre distintas localidades de la región.

Ruta de los Siete Lagos: qué cambia con la incorporación de Meliquina y Lolog

El recorrido tradicional mantendrá sus principales atractivos, pero sumará dos nuevos espejos de agua a partir de las obras de infraestructura previstas en Neuquén.

De esta manera, el circuito pasará de los siete lagos que le dieron su nombre a una propuesta ampliada de nueve destinos lacustres.

Los lagos que actualmente forman parte del circuito son Correntoso, Espejo, Escondido, Villarino, Falkner, Hermoso y Machónico. A ellos se agregarán Meliquina y Lolog, que quedarán vinculados mediante nuevos accesos y conexiones con el corredor turístico.

La transformación no implica que desaparezca el tradicional recorrido por la cordillera neuquina, sino que busca extenderlo hacia otros paisajes cercanos a San Martín de los Andes, ampliando las alternativas para quienes visitan la zona.

Ruta de los Siete Lagos: Meliquina y Lolog se incorporarán al nuevo Paseo de los Nueve Lagos Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo serán los nuevos paisajes del Paseo de los Nueve Lagos

El lago Meliquina será la primera incorporación. Se encuentra próximo a Villa Meliquina y forma parte de un sector cordillerano caracterizado por bosques, montañas y otros cursos de agua. La zona también permite conectar con paisajes vinculados a los ríos Limay, Traful y Caleufu.

El segundo agregado será el lago Lolog, ubicado cerca de San Martín de los Andes. Entre sus principales atractivos se encuentra Playa Bonita, una extensa costa de aguas poco profundas, además de Puerto Arturo, donde funciona una seccional de guardaparques y existe un sector habilitado para acampar.

Qué obras permitirán ampliar la Ruta de los Siete Lagos

La ampliación está vinculada con obras de infraestructura vial destinadas a mejorar los accesos a los nuevos puntos del circuito. Uno de los proyectos contempla la pavimentación de la Ruta Provincial 63, que conecta la Ruta Nacional 40 con Villa Meliquina.

El Gobierno de Neuquén también prevé avanzar con la conexión hacia Lolog, de modo que ambos destinos queden integrados al nuevo esquema turístico. La iniciativa busca mejorar la seguridad y circulación, pero también favorecer el desarrollo turístico, productivo y social de las comunidades de la zona.

Así, el tradicional circuito de la Patagonia no pierde sus siete paisajes históricos: se expande con dos nuevos lagos y apunta a convertirse en el Paseo de los Nueve Lagos.