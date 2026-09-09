La crisis del comercio volvió a golpear al centro de La Plata con el cierre de un local histórico. La reconocida marca de calzado Sarkany dejó de funcionar en la esquina de calle 5 y 50, donde tenía una de sus sucursales, y se sumó a la lista de comercios que redujeron su presencia en la ciudad.

El cierre se concretó durante el último fin de semana, en un escenario de fuerte presión para los comercios, marcado por una combinación de menores ventas y elevados costos fijos.

Alquileres, salarios, aportes y servicios representan una carga cada vez más difícil de afrontar para los comerciantes, especialmente cuando el nivel de consumo no alcanza para compensar esos gastos. En los últimos meses, esta situación llevó a distintos negocios a cerrar sucursales o directamente abandonar sus locales.

Sarkany cerró su local en La Plata

La sucursal de Sarkany ubicada en 5 y 50 dejó de atender al público durante el último fin de semana. La decisión se conoció días después y generó repercusión por tratarse de una marca reconocida y con presencia histórica en el comercio de la ciudad.

El cierre se produce en medio de un panorama complejo para los negocios del centro platense, donde varias empresas comenzaron a revisar sus estructuras ante la pérdida de ventas y el aumento de los gastos necesarios para mantener un local abierto.

Sarkany cerró su local en La Plata.

Otros comercios que también cerraron en La Plata

El caso de Sarkany se suma a otros cierres recientes registrados en el centro de la ciudad.

Uno de ellos es All You Need, un comercio de indumentaria cuyo local de 48 entre 8 y 9 tiene previsto cerrar definitivamente el 30 de septiembre, después de ocho años de actividad.

Su dueña, Azul Mauriño, explicó que la decisión responde al mismo escenario que afecta a otros comerciantes. La empresaria también señaló que se encuentra atravesando un proceso de reducción de su estructura y todavía analiza qué ocurrirá con el local de City Bell, que funciona desde hace 13 años.

Otro caso es el de Alfis Jeans, que confirmó el cierre de una sucursal ubicada en 48 entre 7 y 8, donde llevaba 14 años de actividad.

La situación generó preocupación entre los trabajadores del establecimiento, quienes describieron las dificultades que atravesaba el negocio. Entre los principales gastos mencionaron el alquiler, los salarios, los aportes y los servicios, mientras que las ventas dejaron de alcanzar para sostener la estructura.

Los empleados también señalaron que esperaban la posibilidad de ser trasladados a otras sucursales de la firma, aunque todavía no tenían certezas sobre su situación.

La crisis comercial vuelve a dejar locales vacíos

El cierre de Sarkany vuelve a poner el foco en el momento que atraviesa el comercio de La Plata. La combinación entre la caída del consumo y el peso de los costos fijos obliga a distintos negocios a tomar medidas para reducir gastos.

En ese contexto, las persianas que bajan en diferentes puntos del centro reflejan las dificultades que enfrentan los comerciantes para mantener sus locales funcionando.