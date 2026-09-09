Sandra, la joven que se mudó a los Pirineos desde Madrid y hoy vuelve a la ciudad.

Uno de los grandes problemas que enfrenta España es la despoblación, especialmente en las áreas rurales. Este éxodo hacia las grandes ciudades ha llevado a que, en muchos pueblos y regiones profundas, la pirámide de edad de la población se estreche en la base y se ensanche en la parte superior, lo que se traduce en la falta de servicios y oportunidades en estas zonas.

En este contexto es que historias como la de Sandra Lleida sorprenden a toda España. La mujer de 28 años se mudó a un pueblo de los Pirineos aragoneses buscando tranquilidad y una vida más lenta después de años en Madrid.

Ahora, poco más de un año después, Sandra se va por una combinación de factores: ingresos inestables y soledad. “Emocionalmente no estoy bien aquí y económicamente tampoco”, resumió en el video en el que explicó su decisión.

Abandonó Madrid para residir en un pueblo de 100 habitantes y hoy se arrepiente: “Gané en tranquilidad, pero perdí en soledad”. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué no le alcanzaron los ingresos para vivir sola en un pueblo

Sandra ejerce su labor de manera autónoma. Sus ingresos como creadora de contenido son fluctuantes y en ciertos meses apenas alcanzan los 200 euros.

En contraposición, sus gastos fijos en la localidad son considerables: 450 euros de alquiler, además de suministros, servicios de gestoría y la cuota correspondiente al régimen de autónomos. Para poder afrontarlos, se vio en la necesidad de recurrir a sus ahorros durante varios meses.

“No dispongo de ingresos suficientes para cubrir un alquiler por mi cuenta. Mis ingresos no son constantes”, comentó.

La experiencia de Sandra ilustra una paradoja habitual entre quienes buscan una vida alejada de las grandes urbes: los alquileres en la España rural son más asequibles, pero en ausencia de una fuente de ingresos constante o empleo en la región, la situación resulta insostenible.

Abandonó Madrid para residir en un pueblo de 100 habitantes y hoy se arrepiente: “Gané en tranquilidad, pero perdí en soledad”. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El impacto emocional que influyó en la decisión de la mujer

Al factor económico se sumó un elemento de mayor complejidad para calcular. Su perro Jack, que representaba su principal compañía en el Pirineo, falleció durante su estancia. Sandra manifestó en el video que dicha pérdida alteró completamente su rutina y transformó la calma del pueblo en una soledad no elegida que no supo cómo manejar de forma independiente.

La interacción de ambos factores, el económico y el emocional, la impulsó a tomar la decisión de forma más apresurada de lo que había contemplado.

El futuro de Sandra: sus próximos pasos

El próximo destino de Sandra es Valladolid, donde reside su pareja. Lo considera una prueba temporal para evaluar su readaptación a la vida urbana antes de tomar decisiones más definitivas.

En el ámbito profesional, la creciente automatización de la edición de vídeo mediante inteligencia artificial la ha llevado a considerar un cambio de sector. Entre sus opciones se encuentran estudiar psicología, edición editorial o iniciar un proyecto artesanal que le proporcione mayor estabilidad. Su podcast continuará con el nombre El rincón de sobrepensar.