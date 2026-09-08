Noé, albañil hondureño en España: “Gano 60 euros al día trabajando de 9 a 18; he tenido suerte” (Youtube + ChatGPT)

Emigrar a España supuso para Noé Leonardo Arias Canales empezar una nueva etapa laboral lejos de su familia. El trabajador hondureño vive actualmente en Madrid y consiguió empleo como ayudante de albañil, una actividad que ya conocía antes de abandonar su país.

Su jornada comienza a las 9 de la mañana y termina a las 18 horas. Por ese trabajo, asegura que cobra 60 euros al día, una cantidad que valora positivamente al compararla con los ingresos que podía obtener en Honduras.

“He tenido suerte, gracias a Dios, porque he encontrado un patrón”, explicó en el canal de YouTube Quique Vásquez Historias de Migrantes. Aunque destaca la oportunidad laboral que encontró en España, reconoce que el mayor sacrificio ha sido separarse de sus seres queridos.

Cómo consiguió trabajo Noé como albañil en España

Noé es natural de Olancho, aunque pasó buena parte de su vida en Tegucigalpa. Antes de emigrar ya tenía experiencia relacionada con la construcción, por lo que incorporarse al sector en España no significó comenzar completamente desde cero.

Según explicó, encontró numerosas similitudes entre la construcción española y la hondureña. Las principales diferencias estuvieron vinculadas con algunos materiales, herramientas y las palabras utilizadas para denominarlos, aspectos a los que tuvo que adaptarse durante sus primeros meses.

El trabajador valora especialmente haber encontrado una persona que confiara en él y le permitiera incorporarse a una obra. Actualmente desempeña tareas como ayudante de albañil en Madrid, mientras continúa aprendiendo las particularidades del oficio en el país.

Para Noé, la adaptación profesional ha resultado más sencilla que otros aspectos asociados a la emigración. “Cuando a uno le gusta el trabajo, nada se le dificulta”, señaló al referirse a su experiencia en el sector.

Cuánto gana Noé trabajando de 9 a 18 en la construcción

Su jornada laboral se extiende desde las 9 hasta las 18 horas y, según su propio relato, percibe 60 euros por día de trabajo. “Sesenta euros no es tan malo”, aseguró al comparar esa cifra con los salarios que conocía en Honduras.

Noé señala que esa cantidad supera los 1200 lempiras hondureños, por lo que sus ingresos actuales le permiten enviar parte del dinero a su familia y contribuir a sus gastos desde España.

Precisamente, la familia ocupa un lugar central en su decisión de emigrar. El albañil reconoce que la distancia es la parte más dura de la experiencia y que incluso sueña con momentos cotidianos junto a las personas que dejó en Honduras.

“Lo más difícil de todo inmigrante es dejar a su familia”, resumió. Aun así, sostiene que el esfuerzo tiene como principal objetivo garantizar mejores condiciones para sus hijos: “Lo que importa es que nuestros hijos tengan el pan cotidiano”.

Noé, albañil hondureño en España: “Gano 60 euros al día trabajando de 9 a 18; he tenido suerte” (foto: Magnific) Magnific.

Cuánto cobra un albañil en España

El salario de un trabajador de la construcción en España no es único, ya que depende de la categoría profesional, la experiencia y el convenio colectivo aplicable . El VII Convenio General del Sector de la Construcción establece diferentes remuneraciones mínimas según el puesto.

Como referencia, un oficial de primera tiene fijada una remuneración mínima anual de 20.128,45 euros, mientras que para un oficial de segunda se sitúa en 19.830,99 euros anuales.

En el caso de los ayudantes, categoría en la que trabaja Noé, la remuneración mínima anual indicada es de 19.537,92 euros. Estas cifras sirven como referencia general y pueden variar en función del convenio territorial, complementos y características concretas del empleo.

De esta forma, la experiencia de Noé refleja una historia similar a la de otros trabajadores que llegan a España en busca de oportunidades laborales. En su caso, conseguir un empleo representa una mejora económica, pero también implica adaptarse a un nuevo mercado laboral y asumir la distancia con la familia.