En esta noticia
- Cómo funciona el voluntariado en Estados Unidos
- Beneficios del programa: comida gratis, hospedaje y días libres
- Requisitos para postularse al voluntariado
- Qué gastos quedan a cargo del voluntario
- Cómo postularse al voluntariado en EE.UU.: paso a paso
- Una oportunidad ideal para conocer Estados Unidos y practicar idiomas
Una de las ciudades turísticas más destacadas de Estados Unidos se transformó en protagonista de una propuesta para quienes buscan vivir una experiencia diferente en el país, compartir su día a día con sus integrantes y quedarse varias semanas sin afrontar el costo de un alojamiento.
La oportunidad surgió a través de una familia de Powder Springs, Georgia, que busca voluntarios dispuestos a sumarse a su hogar durante una estadía de entre una a doce semanas, La ciudad se encuentra a unos 25 kilómetros de Atlanta y ofrece distintos espacios para disfrutar durante los días libres, entre parques, senderos y zonas históricas.
La propuesta, publicada en la plataforma Worldpackers, está orientada a quienes quieran convivir con una familia estadounidense —dos adultos y cuatro niñas— mientras colaboran algunas horas por semana en tareas cotidianas. A cambio, reciben alojamiento, comidas y varios días libres para explorar la zona.
Cómo funciona el voluntariado en Estados Unidos
El programa se basa en un modelo de intercambio cultural e inmersión lingüística. Los participantes conviven directamente con la familia anfitriona, colaborando en las actividades diarias del hogar a cambio de hospedaje, comida y otros beneficios adicionales incluidos sin costo alguno.
Entre las actividades que pueden realizar los voluntarios se encuentran:
- Enseñar idiomas al anfitrión, a los invitados o a personas de la comunidad.
- Limpiar la cocina, los dormitorios, los baños y los espacios comunes.
- Ayudar con el cuidado de los niños, jugar con ellos y acompañarlos durante distintas actividades.
- Colaborar en la cocina, especialmente en la preparación y el servicio de las comidas.
Por su parte, la propuesta ofrece varios beneficios:
- Jornada reducida: colaboración de 16 horas semanales, unas 4 horas al día.
- Tiempo libre: 3 días a la semana para descansar, pasear y conocer la región.
- Intercambio de idiomas: ideal para mejorar el inglés mientras ayudás a la familia a practicar español.
Beneficios del programa: comida gratis, hospedaje y días libres
Uno de los principales atractivos es la cantidad de servicios incluidos sin costo. Durante la estadía, los voluntarios reciben desayuno y cena, cocina equipada, habitación privada, lavandería gratuita, internet de alta velocidad, clases de idiomas y bicicletas para moverse por la zona.
La experiencia puede extenderse desde una semana hasta un máximo de 12 semanas, según la disponibilidad del voluntario y el acuerdo alcanzado con la familia anfitriona.
Requisitos para postularse al voluntariado
La convocatoria no está abierta a cualquier persona. Los interesados deberán cumplir con estas condiciones:
- Tener entre 18 y 38 años.
- Contar con inglés intermedio o español fluido.
- Ser ciudadanos estadounidenses o poseer una visa que permita realizar la actividad.
- Postularse de manera individual, en pareja o junto a otro voluntario.
El anfitrión figura como verificado dentro de Worldpackers y aprobó voluntarios recientemente, por lo que la convocatoria sigue activa.
Qué gastos quedan a cargo del voluntario
Aunque la propuesta incluye alojamiento, desayuno y cena, existen gastos que no están incluidos y deberán ser cubiertos por cada voluntario.
Entre ellos figuran los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y los costos relacionados con la visa, cuando corresponda.
Cómo postularse al voluntariado en EE.UU.: paso a paso
El proceso se realiza directamente desde la plataforma Worldpackers. Estos son los pasos para enviar una solicitud atractiva:
- Creá y optimizá tu perfil: registrate en Worldpackers y destacá idiomas, habilidades y experiencia previa.
- Encontrá la vacante: localizá la convocatoria en Powder Springs, Georgia.
- Revisá las condiciones: verificá que horarios y beneficios se adapten a tu perfil.
- Aplicá al puesto: enviá un mensaje explicando por qué querés participar y tu disponibilidad.
- Confirmá tu cupo: tras la evaluación, coordiná la llegada y gestioná la visa correspondiente.
Una oportunidad ideal para conocer Estados Unidos y practicar idiomas
La experiencia está orientada principalmente a quienes buscan una forma diferente de viajar y quieren combinar una estadía en Estados Unidos con un intercambio cultural.
Al aportar solo 16 horas semanales, el voluntario accede a alojamiento y comida 100% cubiertos, la posibilidad de perfeccionar su inglés conviviendo con una familia local y horarios flexibles pensados para recorrer las principales zonas turísticas de Georgia sin gastar en hospedaje.