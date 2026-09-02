Para quienes buscan recorrer el mundo, conocer nuevos destinos y vivir una experiencia diferente, una propuesta de voluntariado ofrece la posibilidad de instalarse durante al menos dos meses en Edimburgo, Escocia, a cambio de colaborar algunas horas por día con distintas tareas en un hostel.

La oportunidad permite tener alojamiento incluido y dos días libres por semana, además de acceder a beneficios como descuentos en restaurantes y excursiones, lavandería gratuita, bicicletas y eventos. La jornada de colaboración es de apenas tres horas diarias, cinco días a la semana.

El voluntariado se desarrolla en un albergue ubicado cerca de Dean Village, uno de los sectores más pintorescos de Edimburgo, y está orientado a personas de entre 18 y 40 años que tengan un nivel principiante de inglés.

Cómo es el voluntariado en Edimburgo

El hostel busca voluntarios para realizar tareas de housekeeping durante 15 horas semanales, distribuidas en cinco días. Los turnos son aproximadamente de 10 a 13, por lo que los participantes cuentan con buena parte de la jornada libre para recorrer la ciudad, estudiar o realizar otras actividades.

Entre las principales tareas se encuentran cambiar las camas, limpiar dormitorios y habitaciones privadas, baños, cocinas y espacios comunes. También pueden solicitarse algunas tareas domésticas y de jardinería.

A cambio de la colaboración, los voluntarios reciben una cama en una habitación compartida con otros viajeros o integrantes del equipo. Además, disponen de dos días libres por semana.

Cómo es el voluntariado en Edimburgo. Worldpackers.

Qué beneficios ofrece la propuesta

Además del alojamiento, la experiencia incluye distintos beneficios pensados para quienes quieran conocer Edimburgo y compartir tiempo con otros viajeros. Entre ellos se encuentran:

Descuentos en restaurantes cercanos.

Descuentos en tours y excursiones.

Uso gratuito de la lavandería.

Acceso a eventos gratuitos.

Bicicletas disponibles para los voluntarios.

Uso de la cocina equipada.

Internet básico para quienes necesiten trabajar de manera remota.

La propuesta tiene una valoración de 4,5 estrellas sobre 5, basada en 43 reseñas de viajeros.

Cómo es el voluntariado en Edimburgo. Unsplash.

Cuáles son los requisitos

Para participar es necesario tener entre 18 y 40 años y contar, al menos, con un nivel principiante de inglés. La convocatoria acepta tanto voluntarios que viajen solos como parejas y dúos.

La colaboración contempla 15 horas semanales durante cinco días, con turnos de unas tres horas por día. La estadía mínima exigida es de dos meses.

Es importante tener en cuenta que el voluntariado no incluye los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno ni la visa. Además, se solicita un depósito de seguridad de £80 en efectivo al llegar, que asciende a £100 durante el período del Fringe, y que se devuelve al finalizar la experiencia si no se incumplen las reglas establecidas.