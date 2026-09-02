En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este miércoles, 2 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8986 (El Humo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 2 de septiembre

1° 8986 11° 8254 2° 6404 12° 2362 3° 3541 13° 7806 4° 8236 14° 3661 5° 5292 15° 1767 6° 4627 16° 0102 7° 0844 17° 9278 8° 2184 18° 4461 9° 8082 19° 2531 10° 4045 20° 1783

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con el humo revela confusión y señales veladas: algo nubla tu juicio o esconde verdades. Advierte de engaños, estrés acumulado o decisiones apresuradas. Invita a tomar distancia, calmar la mente y aclarar la información antes de actuar.

También puede simbolizar transformación: dejar atrás lo viejo y renacer. Humo blanco sugiere alivio y acuerdos; humo negro, conflictos o hábitos dañinos. Observa qué oculta y qué revela: allí está la clave para decidir con calma.