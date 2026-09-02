Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

Construir una casa propia se convirtió en un desafío para muchas familias argentinas debido al costo de los materiales y la mano de obra. Ante esta situación, una alternativa menos costosa comenzó a ganar protagonismo.

El sistema utiliza una estructura de perfiles de acero galvanizado que se ensambla en seco y permite levantar viviendas con mayor rapidez que una construcción tradicional.

La alternativa para construir una casa sin ladrillos ni materiales costosos

El steel framing es un sistema de construcción en el que la estructura principal de la vivienda está formada por perfiles de acero galvanizado conformados en frío.

Estos perfiles funcionan como un esqueleto resistente sobre el que se colocan los distintos cerramientos y capas que componen las paredes, techos y divisiones interiores.

A diferencia de la construcción húmeda, el sistema evita buena parte de los procesos que requieren cemento, mezclas y tiempos de secado.

Cuánto se puede ahorrar al construir con steel frame

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Una de las principales ventajas del sistema es que permite optimizar los tiempos y recursos utilizados durante la obra.

El INCOSE sostiene que el steel frame puede reducir la duración de una construcción entre un 30% y un 60% frente a una obra húmeda de características similares . La reducción depende del proyecto y de cómo se organice la construcción.

El costo final depende del proyecto completo, las instalaciones, las terminaciones, la mano de obra y las características del terreno.

Por qué el steel frame permite terminar una casa más rápido

La velocidad es uno de los puntos que más diferencia al steel frame de la construcción tradicional.

Al tratarse de un sistema en seco, no necesita esperar los tiempos de fragüe de determinadas etapas de una obra convencional. A su vez, algunas partes pueden prepararse previamente y luego ensamblarse en el terreno.

Esta característica también puede reducir el impacto de aumentos de precios durante una obra extensa , ya que una ejecución más rápida disminuye el tiempo durante el cual el propietario queda expuesto a variaciones en los costos.

Steel framing: aislamiento térmico y menor consumo de energía

Otra de las características que impulsan al sistema es su capacidad para incorporar aislaciones térmicas y acústicas dentro de las paredes.

La estructura genera espacios donde pueden colocarse materiales aislantes, permitiendo adaptar el espesor y la composición de las capas según las necesidades de cada vivienda y la zona climática.

Esto también puede generar un beneficio energético y ayudar a reducir el uso de calefacción durante el invierno o refrigeración durante el verano.

¿Es una casa prefabricada? Las diferencias

Aunque muchas veces se las compara, una vivienda construida mediante steel frame no es necesariamente una casa prefabricada.

El INCOSE explica que el steel framing es un sistema abierto y tradicional, mientras que las viviendas prefabricadas suelen responder a sistemas cerrados y modelos determinados.

El sistema fue declarado construcción tradicional en Argentina en 2018, una condición que modificó los requisitos que se aplicaban anteriormente a este tipo de obras.

Qué tener en cuenta antes de construir una casa con steel frame

Aunque puede ser una alternativa económica y rápida, la calidad de la vivienda depende de que el sistema sea correctamente diseñado y ejecutado.

El INCOSE recomienda prestar atención a varios puntos:

Solicitar un contrato con plazos y materiales especificados.

Exigir un cálculo estructural .

Verificar que los perfiles cumplan con la norma IRAM IAS U 500-205 .

Asegurar una correcta aislación térmica de los muros exteriores.

Comprobar la rigidización de los paneles.

Revisar los planos de montaje y los sistemas de anclaje.

Consultar otras obras realizadas por la empresa constructora.

Steel frame o ladrillos: qué sistema conviene más

La elección depende del presupuesto, terreno, superficie, diseño y nivel de terminaciones que busque cada familia.

El steel frame ofrece una combinación que resulta atractiva para quienes quieren construir su primera vivienda: rapidez, menor peso estructural, aislamiento y posibilidad de optimizar costos.

El sistema puede utilizarse para viviendas de hasta dos pisos y también resulta apropiado para ampliaciones en altura debido a su bajo peso estructural.

La tecnología se presenta como una alternativa que permite construir más rápido y con una estructura de costos diferente a la obra tradicional.