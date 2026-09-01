Una convocatoria publicada en Workaway busca entre cuatro y cinco voluntarios para colaborar durante noviembre de 2026 en la cosecha de aceitunas de una pequeña zona rural de la Toscana.

La propuesta incluye alojamiento y distintas condiciones para quienes participen. Se trata de la posibilidad de instalarse en Baggio, en la provincia de Pistoia, una localidad de montaña que, según el anuncio publicado en Workaway, tiene 120 habitantes.

Una experiencia en una pequeña aldea de la Toscana

El alojamiento se encuentra en una zona rural situada sobre el pueblo y a unos 10 kilómetros de Pistoia.

El proyecto está compuesto por tres casas de campo y funciona como una granja de permacultura. El lugar cuenta con huertos, árboles frutales, olivares, bosques de castaños, campos y senderos.

Se trata de la posibilidad de instalarse en Baggio, en la provincia de Pistoia, una localidad de montaña.

Trabajo en la cosecha de aceitunas

El objetivo principal de la convocatoria es incorporar entre cuatro y cinco voluntarios para ayudar con la cosecha de aceitunas durante noviembre de 2026. Las fechas exactas todavía no están determinadas, ya que dependerán del momento en que las aceitunas alcancen su madurez.

La propuesta establece una estadía mínima de dos semanas. Durante la cosecha, las tareas pueden desarrollarse por la mañana y por la tarde cuando las condiciones meteorológicas lo permiten, con un almuerzo tipo picnic en el campo.

Los anfitriones también indican que ofrecerán días libres adicionales para compensar las jornadas más extensas durante el período de cosecha.

Qué incluye la convocatoria

El alojamiento contempla habitaciones y camas con ropa de cama y toallas, además de baños compartidos. Las viviendas cuentan con calefacción a leña y conexión Wi-Fi. En determinados momentos también hay acceso a una cocina.

Además de las tareas vinculadas con la cosecha, los voluntarios pueden colaborar con actividades de cocina y limpieza dentro del proyecto.

La convocatoria está dirigida a personas que quieran participar mediante el sistema de intercambio de Workaway. Para quienes no sean ciudadanos de la Unión Europea, la propia plataforma advierte que deben contar con el visado correspondiente si desean viajar a Italia para trabajar, realizar voluntariado o estudiar.