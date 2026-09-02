Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 2 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 6953 (El Barco) y las letras son: A F L S.

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 2 de septiembre

1° 6953 11° 7995 2° 2401 12° 8695 3° 2784 13° 0367 4° 7374 14° 5484 5° 2045 15° 1470 6° 5567 16° 3678 7° 7110 17° 2985 8° 8691 18° 3871 9° 9917 19° 1889 10° 0537 20° 3568

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 2 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 2 de septiembre. A la cabeza salió el número 0681 - Las Flores.

1° 0681 11° 7684 2° 9842 12° 1123 3° 9079 13° 8903 4° 4495 14° 1374 5° 3543 15° 6150 6° 5927 16° 1442 7° 2358 17° 8369 8° 0554 18° 9041 9° 3193 19° 1503 10° 9235 20° 4978

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con El Barco suele representar un viaje interior o una transición importante. Indica deseos de avanzar, explorar y cambiar de rumbo.

Si el mar está tranquilo, sugiere claridad y control emocional; si hay tormenta, advierte conflictos o incertidumbre. El estado del barco refleja tu capacidad para navegar los retos.

¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con Las Flores suele simbolizar belleza, afecto y renovación; sugiere momentos de armonía emocional y gestos de cariño que florecen en tu vida.

El color y el estado de las flores dan matices: frescas señalan esperanza y gratitud, mientras que marchitas pueden indicar despedidas o la necesidad de cuidar tus vínculos.