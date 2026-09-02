En esta noticia

Como cada día, la quiniela vuelve a presentar sus resultados oficiales a través de las loterías provinciales del país. Se trata del juego de apuesta con mayor tradición en la Argentina, cuyos premios dependen exclusivamente de la cantidad de números acertadas y del monto apostado.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este miércoles, 2 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el número 6953 (El Barco) y las letras son: A F L S.

Te puede interesar

Avanza la obra más esperada y construirán un puente que conectará la capital con una zona crucial de la provincia y aliviará el tráfico en la ciudad

Los resultados de la Quiniela Nacional del miércoles 2 de septiembre

 1°6953 11°7995 
 2401  12°8695
 3°2784  13°0367 
 7374  14°5484 
 2045  15°1470 
 6°5567  16°3678
 7110  17°2985 
 8691  18°3871 
 9917  19°1889 
 10°0537  20°3568 

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este miércoles 2 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este miércoles 2 de septiembre. A la cabeza salió el número 0681 - Las Flores.

Te puede interesar

Qué significa encontrar una botella de plástico en la rueda del auto en Argentina y cómo hay que actuar
 1°0681 11°7684 
 9842   12°1123
 3°9079  13°8903 
 4495  14°1374 
 3543  15°6150 
 6°5927  16°1442
 2358  17°8369 
 0554  18°9041 
 3193  19°1503 
 10°9235  20°4978 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los apostadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

Te puede interesar

Oficial y confirmado | Estados Unidos, Canadá y España bloquean el ingreso al país de ciudadanos que hayan retrasado este trámite con su pasaporte

Te puede interesar

Cómo cargar la batería del celular cuando se corta la luz en casa: la forma ideal, más fácil y segura

¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con El Barco suele representar un viaje interior o una transición importante. Indica deseos de avanzar, explorar y cambiar de rumbo.

Si el mar está tranquilo, sugiere claridad y control emocional; si hay tormenta, advierte conflictos o incertidumbre. El estado del barco refleja tu capacidad para navegar los retos.

¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con Las Flores suele simbolizar belleza, afecto y renovación; sugiere momentos de armonía emocional y gestos de cariño que florecen en tu vida.

El color y el estado de las flores dan matices: frescas señalan esperanza y gratitud, mientras que marchitas pueden indicar despedidas o la necesidad de cuidar tus vínculos.