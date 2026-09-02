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Vivir durante una temporada en una isla griega y colaborar con el cuidado de gatos rescatados es la propuesta que ofrece Syros Cats, una organización ubicada en la isla de Syros. El programa contempla alojamiento, desayuno y servicios básicos a cambio de tareas de voluntariado.

Las postulaciones para las estadías de enero a junio de 2027 abrirán el 1 de septiembre de 2026, mientras que las correspondientes al período de julio a diciembre comenzarán el 1 de noviembre.

Los voluntarios pueden conocer la isla durante su tiempo libre fuera de las tareas del refugio. Shutterstock

Qué ofrece el voluntariado para cuidar gatos en Grecia

El programa está pensado para personas que puedan permanecer en la isla durante al menos un mes y colaborar cinco días por semana. Entre los beneficios se incluyen alojamiento, desayuno y servicios básicos, mientras que los voluntarios deben afrontar por su cuenta otros gastos personales y de viaje.

Las tareas no se limitan a acompañar a los animales. El trabajo puede incluir limpieza de espacios, alimentación, lavado de elementos, administración de medicamentos, mantenimiento y socialización de gatos, entre otras actividades vinculadas con el funcionamiento cotidiano del refugio.

La organización busca personas independientes, responsables y con experiencia laboral previa . También señala que quienes tengan conocimientos en cuidado veterinario o experiencia con gatos ferales pueden resultar especialmente adecuados para el programa.

Cuáles son los requisitos para vivir en Syros como voluntario

Los postulantes deben poder desenvolverse de manera autónoma, contar con un nivel funcional de inglés y comprometerse con la estadía mínima requerida. La organización prioriza especialmente a personas mayores de 25 años, con experiencia en cuidado animal o rescate y que puedan permanecer más de un mes.

También pueden postularse parejas y personas que trabajen de manera remota, siempre que sus actividades sean compatibles con los horarios del refugio.

El refugio Syros Cats recibe voluntarios para colaborar con el cuidado de gatos rescatados. Shutterstock

No se trata de un empleo remunerado: la contraprestación consiste en alojamiento, desayuno y servicios básicos.

Además, los participantes deben tener en cuenta que el viaje hasta Grecia, las comidas que no estén incluidas y otros gastos personales corren por su cuenta . Por eso, antes de postularse resulta necesario comprobar también los requisitos migratorios que correspondan según la nacionalidad.

Cuándo se puede postular al programa de 2027

La convocatoria para la primera mitad de 2027 se habilitará el 1 de septiembre, mientras que las solicitudes para las estadías comprendidas entre julio y diciembre abrirán el 1 de noviembre. Las plazas son limitadas y la organización recomienda consultar sus canales oficiales para conocer las fechas y condiciones actualizadas.

Los interesados deberán completar el formulario específico de voluntariado y proporcionar información sobre su experiencia, motivaciones y disponibilidad. Syros Cats aclara que las consultas o solicitudes enviadas por otros medios no sustituyen el formulario oficial.

Cómo es Syros, la isla griega donde se realiza el programa

Syros forma parte del archipiélago de las Cícladas, en el mar Egeo, y su capital es Ermúpoli. La isla combina playas, pequeñas bahías y una arquitectura de marcado carácter neoclásico, con una dinámica diferente de destinos griegos mucho más masificados.

Para quienes sean seleccionados, el programa permite combinar las tareas del refugio con tiempo libre para conocer la isla. De esta manera, la experiencia no solo está vinculada con el cuidado animal, sino también con una estadía prolongada y un intercambio cultural en Grecia.