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Vialidad Neuquén puso en marcha un operativo de mantenimiento sobre dos de los corredores viales más usados de la provincia. Los trabajos apuntan a mejorar el estado del asfalto y reducir el riesgo en tramos con mucho tránsito pesado .

La intervención no se limita a una sola ruta: hay cuadrillas trabajando en simultáneo en distintos puntos, con un cronograma que se extiende durante los próximos días.

Qué tramos de la Ruta Nacional 22 ya fueron reparados

En la Ruta Nacional 22, la Dirección de Conservación terminó el bacheo en el sector de la circunvalación.

Vialidad Neuquén puso en marcha un operativo de mantenimiento sobre dos de los corredores viales más usados de la provincia. (Foto: Gobierno de Neuquén) Gobierno de Neuquén

El trabajo cubrió desde la rotonda de Capex hasta el intercambiador, una zona de paso obligado para buena parte del tránsito de la ciudad.

Durante el fin de semana, las cuadrillas siguen sobre la misma ruta, ahora en PIN y en los tres puentes que conectan con Cipolletti, del lado rionegrino.

Cómo avanzan los trabajos en la Ruta Provincial 7

El operativo incluye monitoreo permanente y un cronograma de obras en expansión. (Foto: Gobierno de Neuquén) Gobierno de Neuquén

En paralelo, otro frente de obra se concentra en la Ruta Provincial 7.

Ahí, los trabajos están en curso entre Añelo y Tratayén, dos localidades clave para la actividad productiva de la zona.

La previsión es dar continuidad a esa intervención hasta llegar al empalme con la Ruta Provincial 8.

Recomendaciones para circular por las zonas de obra

El operativo incluye, además, un monitoreo permanente de la red vial para actuar rápido ante nuevos desperfectos en el asfalto.

Por eso, desde Vialidad se pidió a los conductores extremar los cuidados mientras dure la obra:

Circular con precaución en los tramos señalizados.

Respetar la señalización vial dispuesta en cada sector.

Seguir las indicaciones del personal desplegado en la calzada.