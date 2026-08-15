Buscan voluntarios para vivir gratis en una isla de Dinamarca: ofrecen alojamiento gratis, comida y pocas horas de trabajo semanales.

Las Islas Feroe, territorio autónomo de Dinamarca en el Atlántico Norte, lanzaron una nueva convocatoria para voluntarios que quieran vivir gratis en el archipiélago .

El programa invita a viajeros de todo el mundo a colaborar con el cuidado de senderos, miradores y espacios naturales a cambio de alojamiento y comida sin costo.

La iniciativa surgió en 2019 como respuesta al sobreturismo que empezó a afectar los paisajes más visitados del archipiélago, ubicado a mitad de camino entre Islandia, Noruega y Escocia.

Desde entonces, se repite cada año y ya recibió a cientos de voluntarios de países como México, Argentina, Israel, Australia, China y Estados Unidos.

En qué consiste el trabajo en las Islas Feroe

Los seleccionados se dedican al mantenimiento de senderos, la señalización de rutas y la mejora de los sistemas de drenaje en las zonas más transitadas por los turistas.

También colaboran con tareas de restauración en miradores naturales, uno de los principales atractivos del archipiélago, famoso por sus fiordos profundos y sus acantilados verticales.

A cambio, las autoridades locales garantizan:

Alojamiento gratuito durante el período de la convocatoria.

Comida incluida.

Un espacio de intercambio cultural con voluntarios de distintos países.

La posibilidad de recorrer fiordos, acantilados y cascadas fuera del horario de trabajo.

El primer ministro feroés, Aksel V. Johannesen, explicó en ediciones anteriores que la propuesta busca preservar la naturaleza del archipiélago sin cerrarle la puerta a quienes quieren conocerlo.

Por eso, mientras dura la convocatoria, algunos de los sitios turísticos más visitados permanecen cerrados al turismo tradicional y solo reciben a los voluntarios que se anotaron.

Cómo anotarse y qué requisitos piden

La convocatoria genera mucho más interés del que hay cupos disponibles. En ediciones anteriores se ofrecieron entre 80 y 100 lugares y las solicitudes superaron largamente esa cifra, con más de mil interesados en algunas ediciones.

Por eso, conviene anotarse ni bien se habilite el formulario en el sitio oficial de turismo del archipiélago.

Entre los requisitos más comunes figuran:

Ser mayor de edad.

Tener buena condición física para las tareas al aire libre.

Contar con pasaporte vigente y seguro de viaje.

Disponibilidad para cumplir con el período completo de la convocatoria.

Como las Islas Feroe no forman parte de la Unión Europea ni del espacio Schengen, quienes viajen desde Argentina deben verificar los requisitos de visado antes de anotarse , ya que pueden variar según la duración de la estadía y el motivo del viaje.

Además de la experiencia de trabajo comunitario, quienes participan del programa suelen destacar el contacto directo con la cultura feroesa, un archipiélago de apenas 54.000 habitantes donde el idioma local convive con el danés y el inglés.

Para quienes buscan una experiencia distinta a la del turismo tradicional, la propuesta combina naturaleza, trabajo comunitario y hospedaje gratuito en uno de los destinos más fotografiados del norte de Europa.