Albino, albañil boliviano en España: “Trabajando en la construcción gano unos 1400 euros al mes, en mi país serían 400 euros”

Durante años, la construcción fue uno de los motores económicos de España. Sin embargo, hoy el sector enfrenta un problema que pocos imaginaban: faltan trabajadores para levantar viviendas y ejecutar obras .

La creencia más extendida suele ser que los bajos salarios explican la falta de interés por la profesión. Pero el testimonio de Albino, un albañil boliviano que trabaja en España desde 2019, aporta una mirada muy distinta.

Para él, la diferencia económica respecto a su país de origen resulta contundente. Tanto que resume la situación con una frase que invita a preguntarse por qué tantos puestos siguen vacantes: “En España un albañil gana unos 1300-1400 euros y en Bolivia puedes ganar unos 400. A nivel de horas, se trabaja lo mismo, 8 horas”.

¿Quién es Albino y cómo llegó a trabajar en España?

Albino es un trabajador boliviano que lleva alrededor de seis años viviendo en España y casi media vida dedicado a la albañilería.

Albino, albañil boliviano en España: “Trabajando en la construcción gano unos 1400 euros al mes, en mi país serían 400 euros” Magnific

Durante una entrevista para el canal de YouTube @AdrianG. Martín explicó: “Me dedico a la construcción. Todo lo que hago es la gestión de la obra”. También señaló: “Llevo en España unos seis años. En mi país empecé a los 25 años y ahora tengo 42. Llevo casi media vida dedicada a la albañilería”.

Su llegada al oficio estuvo marcada por la ayuda familiar. Según contó: “Me recomendó mi familia, uno de mis primos que era albañil. Y me llevó a trabajar”.

Incluso reconoció que sus comienzos no fueron sencillos: “Al principio no sabía poner un ladrillo del todo bien, pero luego mi primo me enseñó la técnica aquí”.

¿Por qué considera que trabajar en España es diferente?

La respuesta de Albino no se limita al salario. Según explica, también existen diferencias importantes en los materiales y sistemas de trabajo.

“Las diferencias son los materiales, aquí son mejores”, afirmó. Luego detalló: “En Bolivia solo hay una clase de yeso y aquí hay muchos tipos”, añadió: Con el cemento es igual. Tampoco tenemos morteros”.

Albino, albañil boliviano en España: “Trabajando en la construcción gano unos 1400 euros al mes, en mi país serían 400 euros” @AdrianG. Martín

Su experiencia refleja cómo el desarrollo de la industria de la construcción española ofrece herramientas y materiales más especializados que los disponibles en otros mercados.

¿Por qué España necesita cada vez más albañiles?

Los datos muestran un fuerte envejecimiento del sector. Hace dos décadas, los menores de 30 años representaban cerca del 20% de los albañiles ; actualmente, esa cifra ha caído por debajo del 5% . Al mismo tiempo, alrededor de uno de cada cuatro trabajadores del sector es inmigrante.

La demanda tampoco deja de crecer. Según datos de la plataforma especializada Jobted, la construcción cerró 2025 con más de 1,5 millones de ocupados y continúa necesitando mano de obra cualificada. Los salarios varían según la experiencia, desde unos 13.780 euros brutos anuales en los niveles más bajos hasta más de 36.000 euros en perfiles altamente especializados.