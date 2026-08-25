Pablo, albañil que vive y trabaja en Noruega: “El salario son unos 6.200 euros y trabajamos desde las 8:00 hasta las 16:00”.

La posibilidad de mudarse a otro país para acceder a mejores condiciones de trabajo despierta el interés de numerosas personas que buscan incrementar sus ingresos y alcanzar una mayor estabilidad.

Uno de ellos es Pablo González, un albañil español que se trasladó a Noruega hace siete años. Desde su experiencia, explica cómo funciona el mercado laboral y cuáles son las condiciones del sector de la construcción en el país nórdico.

De acuerdo con su testimonio, la necesidad de trabajadores especializados genera oportunidades laborales con remuneraciones elevadas. González asegura que determinados puestos pueden alcanzar ingresos mensuales de hasta 6.200 euros, según la actividad, la experiencia y la cantidad de horas trabajadas.

Cuánto puede cobrar un trabajador de la construcción en Noruega

Según explicó Pablo González, la industria de la construcción ocupa a cerca de 250.000 personas en Noruega. A pesar de su importancia económica, sostuvo que desde hace varios años las empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores locales con formación especializada.

El aumento de los proyectos inmobiliarios y de infraestructura habría provocado que la demanda de profesionales creciera por encima de la oferta disponible. Por ese motivo, numerosas compañías incorporan empleados procedentes de otros países para cubrir las vacantes.

González señaló que Noruega no cuenta con un salario mínimo único para toda la economía. Algunas actividades poseen pisos salariales por hora establecidos específicamente para su sector, como ocurre con determinados trabajos de construcción.

De acuerdo con los valores mencionados en su testimonio, los trabajadores especializados percibían un mínimo de 209 coronas noruegas por hora, cifra que aproximó a 20 euros. Para los empleados sin especialización indicó una tarifa cercana a 188 coronas, mientras que para quienes tenían poca experiencia mencionó alrededor de 196 coronas por hora.

También afirmó que ciertos puestos de responsabilidad podían alcanzar las 62.000 coronas brutas mensuales, equivalentes, según la conversión utilizada en su relato, a unos 6.200 euros. Los ingresos de jefes de obra, arquitectos, ingenieros y otros cargos intermedios se ubicarían entre 6.000 y 6.400 euros brutos al mes.

Como referencia, González situó el salario mensual promedio del país en aproximadamente 3.000 euros y aseguró que otros oficios relacionados con la construcción podían registrar las siguientes remuneraciones brutas:

Pintores: alrededor de 3.600 euros mensuales.

Carpinteros: entre 3.600 y 4.600 euros.

Fontaneros y operadores de maquinaria: cerca de 4.100 euros.

Operadores de grúas: hasta 4.300 euros por mes.





Cómo es la jornada laboral de la construcción en Noruega

Además del nivel salarial, Pablo González remarcó que una de las principales ventajas del empleo en Noruega es la organización del tiempo de trabajo.

Según explicó, la jornada más habitual es de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas, con una carga semanal cercana a las 37,5 horas . También indicó que las horas extra suelen pagarse con un valor superior que el de la jornada ordinaria.

Otra modalidad frecuente consiste en trabajar 12 días consecutivos para luego disfrutar de nueve días de descanso, un esquema que muchos empleados aprovechan para viajar o visitar a sus familias.

Incluso señaló que algunas empresas permiten concentrar más horas entre lunes y jueves para disponer del viernes libre, gracias a la flexibilidad que caracteriza el sector.

Qué tener en cuenta antes de emigrar para trabajar en Noruega

Pablo aclaró que todos los salarios mencionados corresponden a valores brutos, por lo que todavía deben descontarse los impuestos , que rondan el 30% de los ingresos.

Además, sostuvo que quienes estén pensando en emigrar deben analizar otros aspectos antes de tomar la decisión, como el costo de vida, el proceso de adaptación y las condiciones particulares de cada empresa.

Aun así, aseguró que la combinación de alta demanda de trabajadores calificados, salarios competitivos y una mayor flexibilidad laboral convierte a Noruega en uno de los destinos más atractivos para quienes buscan desarrollarse en el sector de la construcción.