Aparecieron seis bolas metálicas espaciales que alarman a los científicos y su contenido preocupa: “Si las encuentra, aléjese”

Seis misteriosas bolas metálicas aparecieron en una playa de Queensland, Australia, generando alarma entre científicos y autoridades. Estos objetos, conocidos inicialmente como “bolas del espacio”, fueron hallados en Forrest Beach, al norte de Townsville, y generaron una rápida respuesta de emergencia.

Las autoridades advirtieron a la población que no los tocara bajo ninguna circunstancia y que se alejara inmediatamente . Aunque el pánico inicial hizo pensar en un posible riesgo químico u origen desconocido, la Agencia Espacial Australiana (ASA) ya avanzó en su identificación. Sin embargo, persisten dudas sobre su contenido exacto y el vehículo espacial del que provienen, lo que mantiene la atención mundial sobre este incidente de basura espacial.

Aparecieron seis bolas metálicas espaciales que alarman a los científicos y su contenido preocupa: “Si las encuentra, aléjese” Departamento de Bomberos de Queensland

El descubrimiento de las bolas metálicas espaciales y la respuesta inmediata de las autoridades

El fin de semana del 4 y 5 de julio de 2026, residentes y pescadores locales reportaron el hallazgo de varios objetos esféricos metálicos en Forrest Beach. El Departamento de Bomberos de Queensland (Queensland Fire Department) activó rápidamente un protocolo de seguridad, estableciendo una zona de exclusión y recomendando a los ciudadanos no acercarse.

Equipos de emergencia con trajes protectores recolectaron las esferas y las colocaron en contenedores especiales para materiales peligrosos. Hasta el momento se han recuperado seis objetos. La preocupación principal radicaba en la posibilidad de que contuvieran residuos de combustible tóxico, como hidracina, común en tanques de cohetes.

¿Qué dijo la Agencia Espacial Australiana?

Según comunicados oficiales de la Agencia Espacial Australiana (ASA), los objetos “parecen ser recipientes a presión de un vehículo de lanzamiento espacial”. A su vez, indicaron que identificaron el origen probable y que las características coinciden con desechos de un cohete extranjero que reentró recientemente en la atmósfera terrestre.

La agencia continúa trabajando con autoridades internacionales para confirmar formalmente el vehículo de lanzamiento y el país responsable. Esta información fue difundida el lunes 6 de julio, calmando parcialmente la especulación inicial.

Aparecieron seis bolas metálicas espaciales que alarman a los científicos y su contenido preocupa: “Si las encuentra, aléjese” Freepik

Riesgos potenciales y por qué preocupa su contenido

Aunque ya se determinó que se trata de basura espacial, las esferas generan preocupación por su posible contenido:

Propelentes tóxicos : muchos tanques de este tipo pueden contener residuos de hidracina u otros combustibles hipergólicos altamente reactivos.

Resistencia estructural : fabricadas generalmente en aleaciones de titanio, sobreviven la reentrada atmosférica sin desintegrarse.

Manipulación riesgosa: por eso las autoridades insisten: “Si encuentra objetos sospechosos en esta zona, no los toque. Aléjese del lugar y llame inmediatamente al número de emergencias Triple Cero (000)”.

Equipos especializados neutralizaron los riesgos antes de su traslado definitivo. Hasta el momento no se reportaron heridos ni incidentes químicos.

Un fenómeno cada vez más frecuente: la basura espacial

Este no es un caso aislado en Australia. En 2023, una gran cúpula metálica proveniente de un cohete indio PSLV apareció en costas occidentales. Casos similares se han registrado en Namibia (2011) y otras regiones del mundo.

El aumento de lanzamientos espaciales —impulsado por constelaciones como Starlink y misiones de China, Rusia y EE. UU.— está incrementando la cantidad de desechos que caen a la Tierra.

Expertos advierten que, sin una mejor regulación internacional, incidentes como el de Queensland se volverán más comunes. Por tal motivo, la ASA y organizaciones como la ONU monitorean activamente estos eventos para mejorar la trazabilidad de los objetos orbitales.