Durante años, la despoblación rural en España ha marcado el destino de numerosos municipios del interior. Pueblos que en otro tiempo concentraron actividad económica y vida social quedaron vacíos tras cambios industriales y migraciones hacia las ciudades.

En ese contexto, algunos de estos enclaves comienzan a despertar interés como oportunidad de inversión. Es el caso de Salto de Castro, un pueblo abandonado en Zamora que ha sido adquirido por una pareja estadounidense con el objetivo de reconvertirlo en un proyecto de turismo rural.

La propuesta para convertir un pueblo deshabitado en destino turístico

El enclave, situado en la región de los Arribes del Duero, fue adquirido por el empresario estadounidense Jason Lee Beckwith y su pareja por un monto cercano a los 300000 euros, de acuerdo a informaciones publicadas por medios como El País. La transacción incluye un conjunto de edificaciones que han permanecido inactivas durante décadas.

El complejo dispone de 44 viviendas, además de instalaciones como una iglesia, un bar, una antigua escuela y otros espacios anexos. El plan prevé la rehabilitación de parte de estas infraestructuras para establecer un espacio dirigido al turismo rural sostenible, con una hospedería de aproximadamente 14 habitaciones y servicios compartidos.

El desarrollo se llevará a cabo en dos etapas. En una primera fase, se priorizarán los espacios destinados a la hostelería y los servicios. Posteriormente, se procederá a la recuperación de las viviendas, siempre con la meta de respetar la arquitectura original del lugar y su integración en el entorno.

El declive de Salto de Castro: de bullicioso asentamiento a pueblo fantasma

Salto de Castro fue edificado en la década de 1950 por Iberdrola con el propósito de albergar a los trabajadores relacionados con la construcción de una presa en la región. Durante un periodo significativo, el enclave operó como un núcleo activo asociado a dicha actividad.

Con la finalización de las obras, las familias se mudaron y el pueblo empezó a vaciarse de manera progresiva. A finales de los años 80, el abandono era prácticamente absoluto. Desde entonces, el complejo ha permanecido sin un uso estable, aunque ha experimentado varios intentos fallidos de reconversión.

El modelo para reactivar la España vaciada

El proyecto se inserta en un contexto más amplio: la búsqueda de soluciones para la denominada España vaciada, donde la disminución de la población restringe el desarrollo económico y el acceso a servicios básicos.

La recuperación de pueblos abandonados en España a través de la inversión privada ha emergido como una de las estrategias para revertir esta tendencia. En particular, la localización de Salto de Castro en un entorno natural como los Arribes del Duero resalta su potencial como destino turístico.

Un grupo de estadounidenses compró un pueblo deshabitado en Zamora y busca transformarlo en un destino de turismo internacional. Fuente: EFE

El propósito es captar visitantes interesados en la naturaleza, la tranquilidad y las experiencias rurales, mediante un modelo que integra sostenibilidad, restauración patrimonial y actividad económica. La viabilidad de este tipo de iniciativas depende, en gran medida, de su capacidad para generar actividad de forma sostenida y atraer un flujo constante de turistas.