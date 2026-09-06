Bill Gates advirtió sobre el “monstruo” que estamos creando y que se volverá imparable en los próximos años: “Podríamos perder el control”

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, lanzó una contundente advertencia sobre la velocidad imparable a la que avanza la inteligencia artificial (IA) y la falta de marcos regulatorios globales para controlar sus efectos.

En un ensayo de 6.000 palabras titulado “La turbulenta era de la IA ya está aquí. Las decisiones que tomemos ahora son cruciales”, el referente tecnológico sostuvo que las decisiones actuales determinarán el rumbo del planeta: “La IA será la mayor fuerza igualadora jamás inventada o la peor fuente de injusticia”.

Gates remarcó que el nivel de aceleración en la capacidad de los modelos ha superado sus propias expectativas, generando un escenario crítico donde la sociedad no cuenta con un plan estructurado para absorber la transición: “Incluso en las mejores circunstancias, la transición a esta nueva era de la IA será uno de los períodos más turbulentos de la historia de la humanidad”, advirtió.

Riesgos de seguridad y pérdida de control sobre los modelos

A pesar de reconocer los aportes potenciales de la tecnología en áreas estratégicas como la medicina y la agricultura, Gates enfatizó los peligros inminentes que acompañan la sofisticación de estas plataformas.

Entre los puntos de mayor preocupación, señaló el surgimiento de amenazas vinculadas a ciberataques, bioterrorismo y alteraciones psicosociales:

Autonomía peligrosa: A medida que los algoritmos adquieren mayor potencia, existe la posibilidad de que comiencen a actuar en contra de los intereses humanos directos. “Podríamos perder el control”, alertó enfáticamente.

Vacío de fiscalización: Gates cuestionó la falta de criterios precisos y homologados para evaluar el impacto real de los Gates cuestionó la falta de criterios precisos y homologados para evaluar el impacto real de los modelos antes de su lanzamiento masivo, asegurando: “Me sorprende bastante que no existan en absoluto criterios precisos para evaluar estos modelos ni medidas para minimizar los daños”.

Incentivos geopolíticos: El empresario admitió que, aunque apoyaría un freno global en los desarrollos, la competencia económica y la presión entre potencias impiden detener la marcha tecnológica: “Los incentivos geopolíticos y económicos presionan demasiado para avanzar a toda marcha”.

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Impuestos a la IA y preservación del empleo humano

Uno de los ejes más críticos del análisis radica en el impacto sobre el mercado laboral y el riesgo de una desocupación masiva.

Para ralentizar el desplazamiento masivo de trabajadores frente al avance de la automatización, Gates propuso aplicar cargas impositivas directas sobre la IA y los sistemas robóticos equivalentes a los impuestos sobre la nómina que abona un empleado humano.

Asimismo, el filántropo sugirió reservar por normativa determinados puestos de trabajo para que sean ejecutados exclusivamente por personas , preservando el tejido social.

De este modo, instó a los gobiernos a tomar la iniciativa antes de que la pérdida de puestos de trabajo erosione la confianza pública a escala internacional.

La falta de preparación global frente a la aceleración tecnológica

En sus declaraciones, Gates remarcó que la comunidad internacional y los sectores dirigenciales se encuentran rezagados respecto al ritmo vertiginoso en el que mutan estos algoritmos.

Según su visión, existe un desfasaje peligroso entre la capacidad operativa de las máquinas y las políticas públicas destinadas a contener sus consecuencias colaterales.

“No veo pruebas de que los líderes, expertos y comunidades estén afrontando adecuadamente los desafíos . No existe ningún plan para facilitar la entrada en la era de la IA”, sentenció.

Frente a esta inacción, concluyó con un llamado directo a la clase política: “Tienen la oportunidad de actuar ahora, antes de que el desempleo aumente drásticamente, las comunidades sufran y la confianza pública se erosione”.