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La Fuerza Aérea Argentina se prepara para incorporar durante septiembre una nueva tanda de seis aviones de combate F-16, como parte del acuerdo firmado con Dinamarca para modernizar la flota militar argentina.
Esta segunda entrega estará integrada por cuatro F-16AM monoplaza y dos F-16BM biplaza, que se sumarán a las seis unidades que ya llegaron al país.
De esta manera, el acuerdo contempla la incorporación de 24 cazas F-16 en total.
F-16: el caza supersónico que llega a Argentina
El F-16 Fighting Falcon es un avión de combate supersónico desarrollado en Estados Unidos y utilizado por numerosas fuerzas aéreas del mundo.
Una de sus principales características es su velocidad, que puede superar los 2.000 kilómetros por hora.
Los aviones adquiridos por Argentina provienen de Dinamarca y recibieron actualizaciones bajo el estándar MLU (Mid-Life Update), que permite mejorar sus sistemas y capacidades operativas.
Cuándo llegan los nuevos aviones de guerra
Los seis F-16 tienen previsto arribar al país durante la segunda quincena de septiembre, luego de realizar escalas técnicas en España y Brasil.
Para el traslado está previsto además el apoyo de aeronaves cisterna estadounidenses para realizar reabastecimiento en vuelo.
Con esta nueva tanda, la Fuerza Aérea Argentina pasará a contar con 12 F-16, mientras continúa el cronograma para completar las 24 aeronaves contempladas en el acuerdo con Dinamarca.
Qué cambia para la Fuerza Aérea Argentina
La incorporación de los F-16 representa un salto tecnológico y operativo para la aviación de combate argentina.
El programa busca recuperar y fortalecer la capacidad de combate supersónico mediante una flota equipada con sistemas modernos.
A su vez, el arribo de las nuevas unidades permitirá ampliar progresivamente el entrenamiento de pilotos y personal técnico y avanzar en la puesta en funcionamiento del sistema de armas F-16 en el país.