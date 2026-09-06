Ese cajón lleno de medias sueltas o gastadas que ya nadie va a usar tiene más utilidad de la que parece. Antes de tirarlas, hay una forma simple de darles una segunda vida: colocarlas como protectores en las patas de las sillas.

Cada vez que una silla se arrastra, sus patas rozan directamente contra el piso. Si tienen alguna aspereza o quedaron restos de suciedad adheridos, ese roce puede terminar en rayones, algo que se nota mucho más en superficies como madera, parquet o pisos flotantes, ya que son materiales más blandos y con terminaciones (barniz, laca) que se desgastan con facilidad ante el roce constante.

Ahí es donde entra la media: funciona como una capa intermedia que amortigua el contacto entre el mueble y el suelo. Al interponer la tela, se reduce el desgaste tanto de las patas de la silla como de la superficie sobre la que se apoyan. En pisos de porcelanato o cerámica el riesgo principal no es tanto el rayado sino que las patas metálicas dejen marcas oscuras por fricción, algo que la media también ayuda a evitar.

Poner una media vieja en la pata de la silla: también ayuda a reducir el ruido

El roce entre la silla y el piso no solo raya: también genera ruido cada vez que el mueble se mueve. La tela actúa para amortiguar, también en este caso, parte de ese sonido, algo que se nota especialmente en las rutinas donde las sillas se mueven seguido, como en las comidas o al barrer y limpiar la casa.

De todos modos, el resultado no es uniforme en todos los casos: depende del tipo de piso, del peso del mueble y del material de las patas. En pisos de madera o flotantes el amortiguamiento suele notarse más, mientras que en superficies muy duras como el porcelanato el ruido disminuye pero no desaparece del todo.

Cómo poner una media vieja en la pata de la silla: paso a paso para aplicar

Elegir medias limpias, sin roturas grandes ni pelusas sueltas. Limpiar bien las patas de la silla antes de colocarlas, para no atrapar polvo debajo de la tela. Cubrir con la media la zona de contacto con el piso, ajustando o recortando si queda floja. Revisar cada tanto el estado de la tela: si acumula arena o partículas, puede terminar generando el efecto contrario y aumentar el roce.

Mantener esta rutina de revisión es tan importante como la colocación inicial. Una media que acumuló tierra o pequeñas piedras deja de cumplir su función protectora y puede convertirse, paradójicamente, en la causa de los rayones que se buscaba evitar, especialmente sobre pisos de madera o parquet.

Existen en el mercado alternativas pensadas específicamente para este fin, como los protectores de fieltro, goma o silicona, que se colocan de forma más permanente en las patas de los muebles. Sin embargo, la media tiene una ventaja concreta: es una solución de bajo costo, inmediata y con materiales que ya están en casa, ideal como arreglo provisorio mientras se decide si vale la pena invertir en algo fijo.

Al final, una prenda que ya no se usa deja de ser un desperdicio y pasa a cumplir una doble función: cuidar el piso de rayones y bajar el volumen de un ruido doméstico que, aunque parezca menor, se repite varias veces al día en cualquier casa.