Uno de los temas que atravesó la 47° Convención del IAEF fue la transformación del rol del Chief Financial Officer (CFO) en las empresas en el marco del nuevo rumbo económico que plantea el Gobierno. “Hace un tiempo atrás, éramos la estrella de la compañía y estábamos muy enfocados en cómo lograr mejores rendimientos financieros, que eran clave para las empresas”, dijo Jorge Diehl, CFO de Aluar. Hoy, eso ha cambiado y celebró que está abocado a otras tareas.

Contó que, antes su teléfono sonaba muchísimo para preguntar qué día podía pagarles a los proveedores del exterior y celebró que eso no pasa más. “Una empresa debería estar enfocada en su eficiencia, productividad e innovación, para tratar de vender sus proyectos y sus productos”, afirmó el ejecutivo.

De bombero a enfocarse en el core

Y, en ese contexto, “el rol del CFO pasó de ser un bombero a ayudar a la compañía en los temas centrales, que cada día sea más competitiva y sea la mejor en el mundo”, afirmó el ejecutivo. Aseguró que es muy bueno que las compañías tengan ese enfoque para adelante.

Por su parte, Nancy Repetto, Chief Financial & Services Officer de Pluspetrol, puso en evidencia que el rol y las tareas están en pleno proceso de transformación. Indicó que sus desafíos “cambian todo el tiempo”. En un momento en el que el sector energético está en pleno proceso, todo avanza muy rápido. “Si me pongo a pensar en lo que me quitaba el sueño el año pasado, no tiene nada que ver con este año”, señaló.

Coincidió en que antes tal vez el foco era solo tema de financiamiento o emitir el balance, y hoy esos temas siguen presentes, pero está más diversificado. “Dependerá de cuánto abarque el rol. En nuestro caso, incluye desarrollar logística, tecnología, pero es mucho más integral”, apuntó.

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En cuanto a los desafíos que enfrentan las empresas, Repetto apuntó que “Argentina siempre tiene sus condimentos especiales”. En ese contexto, la gran pregunta que surgió es qué es lo que más les cuesta a los CFO la hora de gestionar la empresa en su rol. “Ahora, el teléfono suena para ver si podemos conseguir financiamiento para un proyecto y en qué condiciones”, contó Diehl.

A lo que Pablo Mainardi, CFO de Arcor, agregó que “hay que estar preparado para tocar la música que viene”. Y aseguró que esa melodía “parece que está más asociada al centro del negocio” que antes. Y es que dijo que, en otros momentos, “perdía tiempo en cosas que no eran propias del negocio y que eran clave porque había que pasar a la coyuntura”.

Después de un largo recorrido, Repetto destacó que trabajar cada vez más en equipo resulta muy inspiracional. Dijo que el desafío es algo que hablamos mucho y pasa por “ponerle la energía a cosas que realmente agregan valor y como decimos en Company Maker, realmente te pueden cambiar la vida de una compañía y no perderse en distracciones que hoy están y mañana no”.

Cómo se preparan para 2027

De cara al futuro, los CFO saben que 2027 será desafiante, sobre todo por el proceso electoral. Repetto señaló por ejemplo, que “Pluspetrol adelantó la búsqueda de financiamiento que necesitaba para el año que viene”. Lo resolvieron hace dos meses para descomprimir. Se preparan así para un año bastante cargado con gestión de emisiones y electoral.

Mainardi también relató que entre el año pasado y este resolvieron la salida a mercados internacionales y “ve mucha oferta en el mercado local, que democratiza un poco la entrega que hay”. Así que el año que viene esperan tener bastante menos presión de salir al mercado de capitales.

Y, finalmente, Diehl también indicó que “tampoco tenemos ninguna necesidad en el corto plazo”, por lo que indicó que, “salvo que se genere alguna oportunidad de inversión, no tendríamos que salir a buscar financiamiento”.