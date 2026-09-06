Una de las ciudades turísticas más destacadas de Estados Unidos se transformó en protagonista de una propuesta para quienes buscan vivir una experiencia diferente en el país, compartir su día a día con sus integrantes y quedarse varias semanas sin afrontar el costo de un alojamiento.

La oportunidad surgió a través de una familia de Powder Springs, Georgia, que busca voluntarios dispuestos a sumarse a su hogar durante una estadía de entre una a doce semanas, La ciudad se encuentra a unos 25 kilómetros de Atlanta y ofrece distintos espacios para disfrutar durante los días libres, entre parques, senderos y zonas históricas.

La propuesta, publicada en la plataforma Worldpackers, está orientada a quienes quieran convivir con una familia estadounidense —dos adultos y cuatro niñas— mientras colaboran algunas horas por semana en tareas cotidianas. A cambio, reciben alojamiento, comidas y varios días libres para explorar la zona.

Cómo funciona el voluntariado en Estados Unidos

El programa se basa en un modelo de intercambio cultural e inmersión lingüística. Los participantes conviven directamente con la familia anfitriona, colaborando en las actividades diarias del hogar a cambio de hospedaje, comida y otros beneficios adicionales incluidos sin costo alguno.

Entre las actividades que pueden realizar los voluntarios se encuentran:

Enseñar idiomas al anfitrión, a los invitados o a personas de la comunidad.

Limpiar la cocina, los dormitorios, los baños y los espacios comunes.

Ayudar con el cuidado de los niños , jugar con ellos y acompañarlos durante distintas actividades.

Colaborar en la cocina, especialmente en la preparación y el servicio de las comidas.

Buscan voluntarios para vivir en una ciudad turística de Estados Unidos. worldpackers.com

Por su parte, la propuesta ofrece varios beneficios:

Jornada reducida : colaboración de 16 horas semanales, unas 4 horas al día.

Tiempo libre : 3 días a la semana para descansar, pasear y conocer la región.

Intercambio de idiomas: ideal para mejorar el inglés mientras ayudás a la familia a practicar español.

Beneficios del programa: comida gratis, hospedaje y días libres

Uno de los principales atractivos es la cantidad de servicios incluidos sin costo. Durante la estadía, los voluntarios reciben desayuno y cena, cocina equipada, habitación privada, lavandería gratuita, internet de alta velocidad, clases de idiomas y bicicletas para moverse por la zona.

La experiencia puede extenderse desde una semana hasta un máximo de 12 semanas, según la disponibilidad del voluntario y el acuerdo alcanzado con la familia anfitriona.

Requisitos para postularse al voluntariado

La convocatoria no está abierta a cualquier persona. Los interesados deberán cumplir con estas condiciones:

Tener entre 18 y 38 años.

Contar con inglés intermedio o español fluido.

Ser ciudadanos estadounidenses o poseer una visa que permita realizar la actividad.

Postularse de manera individual, en pareja o junto a otro voluntario.

El anfitrión figura como verificado dentro de Worldpackers y aprobó voluntarios recientemente, por lo que la convocatoria sigue activa.

Buscan voluntarios para vivir en una ciudad turística de Estados Unidos. worldpackers.com

Qué gastos quedan a cargo del voluntario

Aunque la propuesta incluye alojamiento, desayuno y cena, existen gastos que no están incluidos y deberán ser cubiertos por cada voluntario.

Entre ellos figuran los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y los costos relacionados con la visa, cuando corresponda.

Cómo postularse al voluntariado en EE.UU.: paso a paso

El proceso se realiza directamente desde la plataforma Worldpackers. Estos son los pasos para enviar una solicitud atractiva:

Creá y optimizá tu perfil: registrate en Worldpackers y destacá idiomas, habilidades y experiencia previa. Encontrá la vacante: localizá la convocatoria en Powder Springs, Georgia. Revisá las condiciones: verificá que horarios y beneficios se adapten a tu perfil. Aplicá al puesto: enviá un mensaje explicando por qué querés participar y tu disponibilidad. Confirmá tu cupo: tras la evaluación, coordiná la llegada y gestioná la visa correspondiente.

Una oportunidad ideal para conocer Estados Unidos y practicar idiomas

La experiencia está orientada principalmente a quienes buscan una forma diferente de viajar y quieren combinar una estadía en Estados Unidos con un intercambio cultural.

Al aportar solo 16 horas semanales, el voluntario accede a alojamiento y comida 100% cubiertos, la posibilidad de perfeccionar su inglés conviviendo con una familia local y horarios flexibles pensados para recorrer las principales zonas turísticas de Georgia sin gastar en hospedaje.