La próxima semana tendrá una jornada especial para un grupo de trabajadores de la Provincia de Buenos Aires, que podrán disfrutar de un día adicional de descanso.

La medida fue establecida en el marco de una celebración religiosa y alcanzará a distintas actividades de una localidad bonaerense.

El nuevo feriado se suma al calendario de septiembre y permitirá que determinados trabajadores interrumpan sus actividades habituales durante la jornada.

Sin embargo, la medida no tendrá alcance en toda la provincia, sino que estará limitada a un distrito específico.

Quiénes tendrán feriado el 8 de septiembre en Buenos Aires

La Municipalidad de San Pedro estableció mediante el decreto 0625-2026 que el 8 de septiembre será un día no laborable en el distrito por la celebración de la Virgen Nuestra Señora del Socorro, patrona de la localidad.

Quiénes tendrán feriado el 8 de septiembre en Buenos Aires.

De esta manera, la jornada tendrá carácter local y no se trata de un feriado nacional ni de un día no laborable para todos los trabajadores de la Provincia de Buenos Aires.

La medida alcanza a la Administración Pública Municipal y a las instituciones provinciales, que no prestarán servicios durante esa jornada. En cambio, para la industria, el comercio y las demás actividades privadas, la adhesión será optativa.

Qué pasa con los servicios esenciales

A pesar de la jornada no laborable, el municipio estableció que se mantendrán las guardias correspondientes en los servicios esenciales, con el objetivo de garantizar la atención de los vecinos durante la celebración.

Por lo tanto, quienes trabajen en San Pedro deberán tener en cuenta el tipo de actividad y el sector al que pertenecen para determinar si podrán acceder al día de descanso.