Bill Gates es una de las personalidades más consultadas en cuestiones vinculadas a la tecnología. El cofundador de Microsoft se erige como una de las voces más influyentes, no solo por su vasta experiencia, sino también por su perspectiva sobre el mundo. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse, y su impacto en el mundo laboral es innegable. Desde la automatización de tareas administrativas hasta la creación de contenidos complejos, su avance está transformando casi todos los sectores. Sin embargo, Bill Gates advierte que hay tres tipos de trabajos que la IA no podrá reemplazar, al menos no por completo. En su blog personal, Gates Notes, el que fue CEO de Microsoft señaló que la IA debería ser vista como una herramienta para optimizar los procesos de trabajo y reducir el horario laboral. Este tipo de empleos exige competencias y cualidades intrínsecamente humanas que la inteligencia artificial no es capaz de reproducir, como la creatividad, la inteligencia emocional, la interacción social o la adaptabilidad ante situaciones imprevistas. Asimismo, muchas de estas profesiones están vinculadas a la mejora, desarrollo y supervisión de los propios sistemas de IA, tareas que requieren un nivel de conocimiento técnico, juicio estratégico y sentido crítico. La lucha contra el cambio climático, además de la transición hacia energías verdes y limpias ha situado a los expertos en estas materias como pilares fundamentales de cara al futuro. Si bien la IA ayuda a mejorar la predicción y la optimización del uso energético, requiere de expertos que diseñen, validen y supervisen estos sistemas. Gates resalta su papel central en la biología de cara al futuro enfocado en la prevención y el tratamiento de enfermedades. Frente a los nuevos desafíos médicos del futuro, con pandemias y enfermedades crónicas, la biología se ha transformado en la ciencia de nuestro tiempo, según el magnate.