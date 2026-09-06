Hacer las compras online puede ser mucho más rápido cuando no hace falta buscar una y otra vez los mismos productos. Con ese objetivo, Coto Digital incorporó una nueva herramienta que recuerda las compras anteriores y sugiere automáticamente artículos que los usuarios suelen adquirir de manera habitual.

La novedad apunta a mejorar la experiencia de compra, especialmente para quienes realizan pedidos recurrentes. Gracias a esta funcionalidad, los clientes pueden ahorrar tiempo, evitar olvidos y completar sus compras de forma más ágil, más personalizada y más eficiente.

Cómo funciona la herramienta que recuerda tus compras

La nueva función utiliza un sistema que analiza el historial de compras de cada usuario para identificar productos adquiridos con frecuencia. Así, antes de finalizar el pedido, la plataforma muestra sugerencias personalizadas con artículos que podrían volver a necesitarse.

De esta manera, resulta más sencillo reponer productos de uso cotidiano sin tener que buscarlos manualmente. Además de agilizar el proceso, la herramienta ayuda a reducir uno de los inconvenientes más comunes de las compras online: olvidar productos importantes al momento de armar el carrito.

La herramienta ayuda a reducir uno de los inconvenientes más comunes de las compras online.

La incorporación de este sistema busca que la experiencia sea más práctica, más intuitiva y adaptada a los hábitos de consumo de cada cliente.

El buscador con inteligencia artificial que entiende lo que necesitás

La nueva función se complementa con el buscador impulsado por inteligencia artificial que Coto Digital incorporó recientemente. A diferencia de los sistemas tradicionales, que requieren ingresar palabras clave específicas, esta herramienta permite realizar búsquedas utilizando lenguaje natural.

Por ejemplo, un usuario puede escribir “ingredientes para una torta de chocolate” y el sistema no solo identificará los productos necesarios, sino que también tendrá en cuenta sus compras anteriores, sus preferencias y los artículos que suele consumir para ofrecer recomendaciones más precisas.

Gracias a esta tecnología, la búsqueda se vuelve más simple, más conversacional y mucho más cercana a la forma en que las personas expresan sus necesidades en la vida cotidiana.

GlorIA: la asistente que ayuda a planificar y comprar

Dentro de este ecosistema también se destaca GlorIA, la asistente virtual con inteligencia artificial de Coto Digital. Su función principal es acompañar a los usuarios durante todo el proceso de compra, brindando respuestas rápidas y personalizadas.

Por ejemplo, si una persona solicita una receta, GlorIA puede indicar los ingredientes necesarios y permitir que se agreguen directamente al carrito. Además, ofrece información sobre promociones bancarias, descuentos vigentes y ubicación de sucursales, todo dentro de la misma conversación.

Esta herramienta permite resolver distintas necesidades sin salir de la plataforma, generando una experiencia de compra más cómoda, más eficiente y centralizada.

Una experiencia de compra más cómoda, más eficiente y centralizada

Más tecnología para mejorar la experiencia de compra

La estrategia digital de Coto Digital también incluye otras soluciones pensadas para ayudar a los clientes a tomar decisiones más informadas. Entre ellas se encuentran una calculadora de frigorías para elegir aires acondicionados y un comparador de televisores, herramientas que simplifican la evaluación de productos antes de concretar una compra.

Todas estas innovaciones tienen un objetivo común: ofrecer una experiencia de compra cada vez más personalizada, más intuitiva y alineada con las necesidades de cada usuario.

Un ecommerce cada vez más personalizado

La incorporación de inteligencia artificial en Coto Digital refleja una tendencia creciente dentro del comercio electrónico. La posibilidad de recibir recomendaciones basadas en hábitos de consumo, realizar consultas en lenguaje natural y obtener asistencia en tiempo real permite que la experiencia sea mucho más dinámica.

Con herramientas como el buscador con IA, GlorIA y el nuevo sistema que recuerda las compras habituales, la plataforma apuesta a que cada usuario encuentre más rápido lo que necesita y pueda realizar sus compras de una manera más simple y eficiente.