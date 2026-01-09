Bill Gates indicó qué deberás estudiar para que la inteligencia artificial no te robe el trabajo.

El multimillonario y cofundador de Microsoft, Bill Gates, suele compartir sus ideas y opiniones sobre temas trascendentales de la sociedad en su blog personal mediante notas en las que expone su pensamiento de manera detallada.

El magnate ha realizado una nueva publicación en la que aborda los beneficios de la inteligencia artificial (IA), así como las inquietudes que esta genera en las personas y qué deberían estudiar para superar a las máquinas.

Gates destacó, además, los beneficios que la inteligencia artificial aporta a la sociedad y cuáles serán las profesiones más relevantes en el futuro. (Imagen: archivo)

¿Qué dice Bill Gates sobre la inteligencia artificial?

El filántropo Bill Gates afirmó en su blog personal Gates Notes que, “en los próximos años, el principal impacto de la IA en el trabajo será ayudar a las personas a hacer su trabajo de manera más eficiente".

“Eventualmente, la IA será lo suficientemente buena para expresar ideas que podrá escribir sus correos y administrar su bandeja de entrada por usted. Podrá escribir una solicitud en inglés sencillo o en cualquier otro idioma y generar una presentación en su trabajo", afirmó Bill Gates.

Además, destacó que “es bueno para la sociedad cuando aumenta la productividad“, ya que “le da a la gente más tiempo para hacer otras cosas, en el trabajo y en casa”.

Las profesiones que no desaparecerán en la era de la IA

La demanda de personas que contribuyan al bienestar de los demás, ya sea a través de la enseñanza, el cuidado de pacientes o el apoyo a los ancianos, es una constante que perdurará. Sin embargo, es innegable que ciertos trabajadores requerirán apoyo y capacitación en el proceso de adaptación hacia un entorno laboral cada vez más influenciado por la inteligencia artificial, según lo expuesto por el creador de Microsoft.

Bill Gates indicó qué deberás estudiar para que la inteligencia artificial no te robe el trabajo. (Imagen: archivo)

Este cambio en el ámbito laboral plantea la necesidad de preparar a los profesionales para enfrentar los nuevos desafíos que surgirán en un contexto donde la tecnología juega un papel preponderante

¿Qué estudios son necesarios para superar a la inteligencia artificial?

El multimillonario aseguró que la inteligencia artificial “es la innovación más transformadora que cualquiera de nosotros verá en nuestras vidas y un debate público saludable dependerá de que todos conozcan la tecnología, sus beneficios y riesgos“.

Por otro lado, el creador de la Fundación Bill y Belinda Gates comentó que la invención de los procesadores de texto generó un cambio en el área laboral y que las personas debieron adaptarse a ellos.

De esta misma forma, consideró que es esencial adquirir conocimientos digitales y prepararse para entender la IA, ya que será necesario adaptarse a las nuevas tecnologías.