Coto Digital incorporó una nueva herramienta basada en inteligencia artificial que busca simplificar una tarea cotidiana: decidir qué cocinar. Se trata de GlorIA, una asistente virtual capaz de sugerir recetas, recomendar ingredientes y acompañar a los usuarios durante todo el proceso de compra online.

La propuesta apunta a hacer más sencilla la planificación de las comidas diarias, pero también a ofrecer una experiencia de compra más ágil, personalizada e intuitiva. Con esta incorporación, la compañía refuerza su estrategia de transformación digital y suma nuevas funcionalidades a su plataforma de ecommerce.

Cómo funciona GlorIA, la asistente virtual de Coto Digital

A diferencia de un buscador tradicional, GlorIA permite interactuar mediante lenguaje natural, por lo que los usuarios pueden realizar consultas de forma simple, tal como lo harían en una conversación. En lugar de ingresar palabras clave específicas, pueden plantear preguntas completas o describir exactamente lo que necesitan.

Gracias a la inteligencia artificial, la herramienta interpreta solicitudes más complejas y genera respuestas adaptadas a cada situación. Esto hace que la navegación sea más fluida, más rápida y mucho más cercana a las necesidades reales de cada cliente.

El uso de IA permite una experiencia de compra más intuitiva, personalizada y eficiente.

La incorporación de este tipo de tecnología representa un cambio en la forma en que los consumidores interactúan con el comercio electrónico, ya que les permite obtener asistencia personalizada sin tener que recorrer múltiples categorías o resultados de búsqueda.

Recetas, ingredientes y compras en un solo lugar

Una de las principales ventajas de GlorIA es su capacidad para comprender el contexto de cada consulta. Por ejemplo, si un usuario busca ideas para una cena, la asistente puede sugerir distintas recetas, explicar cómo prepararlas e identificar automáticamente los ingredientes necesarios.

Además, esos productos pueden incorporarse al carrito de compras de manera simple, permitiendo resolver la planificación y la compra en un mismo proceso. De esta forma, los usuarios ahorran tiempo y evitan tener que buscar cada artículo por separado.

La herramienta también puede aprovechar información relacionada con las preferencias de consumo, las búsquedas realizadas o productos adquiridos anteriormente para ofrecer recomendaciones más relevantes. Como complemento, brinda información sobre promociones vigentes, descuentos y otros beneficios disponibles en la plataforma.

La apuesta de Coto por un ecommerce más inteligente

La llegada de GlorIA forma parte de una estrategia más amplia de innovación tecnológica dentro de Coto Digital. La compañía también incorporó herramientas como una calculadora de frigorías para elegir aires acondicionados y un comparador de televisores, diseñadas para ayudar a los usuarios a tomar decisiones más informadas antes de comprar.

Estas soluciones tienen un objetivo común: mejorar la experiencia del cliente a través de la personalización, el acceso a información relevante y una atención más eficiente.

Cómo la inteligencia artificial transforma la experiencia de compra

La incorporación de asistentes como GlorIA refleja una tendencia cada vez más fuerte en el comercio electrónico. La posibilidad de realizar consultas de forma natural y recibir respuestas inmediatas permite reducir fricciones y hacer que la experiencia de compra sea más sencilla.

Al mismo tiempo, la IA ayuda a ofrecer recomendaciones más precisas y adaptadas a cada usuario, generando interacciones más útiles y relevantes. En un entorno donde los consumidores buscan rapidez, comodidad y personalización, este tipo de herramientas gana protagonismo dentro de las estrategias digitales de las empresas.

Con GlorIA, Coto Digital apuesta por un ecommerce más inteligente y cercano, donde elegir una receta, encontrar los ingredientes y completar la compra puede resolverse desde una única conversación.