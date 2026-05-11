El frenesí que domina a Wall Street y a los fondos de riesgo en torno a la inteligencia artificial acaba de recibir una dura crítica de uno de los grandes expertos tecnológicos. En medio de la creación diaria de startups que prometen revolucionar la industria de la IA con ideas cada vez más revolucionarias, Bill Gates, cofundador de Microsoft, emitió un crudo pronóstico sobre el ecosistema corporativo que se está gestando alrededor de esta tecnología. Lejos del optimismo que impera en los mercados, el magnate tecnológico sentenció en una entrevista con el medio australiano Financial Review que la inmensa mayoría de las empresas que hoy intentan liderar esta carrera terminarán desapareciendo. “La mayoría de las empresas de IA fracasarán”, afirmó sin rodeos el magnate de 70 años. Para Gates, el escenario actual guarda una inquietante similitud con la histórica burbuja tecnológica de principios de los años 2000. La inyección masiva de capital hacia cualquier proyecto que incluya las siglas “IA” en su plan de negocios no garantiza en absoluto su viabilidad a largo plazo. “Si elegiste exactamente las compañías correctas —como Microsoft, Google o Apple—, te fue muy bien. Pero la mayoría de las empresas de IA fracasará. Es difícil para un inversor no técnico distinguir cuáles prosperarán”, señaló. El aumento en el precio de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial en los mercados de valores, advierte Gates, es algo completamente distinto al beneficio real que esta tecnología puede aportar a las empresas y a los trabajadores. La barrera de entrada que explica ese pronóstico es concreta: los colosales costos operativos que implica desarrollar, mantener y entrenar grandes modelos de lenguaje. Frente a esa realidad, muchas startups que hoy ostentan valuaciones millonarias carecen de un modelo de monetización claro que justifique su quema de capital. Gates considera que, a diferencia de la llegada de los ordenadores o de internet, la irrupción de la IA supone una disrupción más amplia “en cuanto al número y tipo de empleos afectados, incluidos los de cuello blanco, y por su velocidad”. “Dentro de diez años creo que el mercado laboral podría ser muy diferente; no habrá desaparecido, pero será muy distinto”, afirmó. Los robots, “aún no están listos para realizar la mayor parte del trabajo humano manual”, pero estimó que ese panorama cambiará en el próximo quinquenio, especialmente por los avances que se están produciendo en China, que describe como un actor “bastante fuerte en el ámbito de la robótica”. La aceleración de la automatización afectará a una gama más amplia de empleos que los que se han visto impactados hasta ahora, incluyendo muchos trabajos de oficina que se consideraban seguros. Gates defiende que creer que la IA no avanzará en cuanto a su precisión es un error y que estas herramientas “llegarán a ser tan buenas que cambiarán el mundo”. Gates anticipa una inminente fase de consolidación donde solo un puñado de proyectos logrará sobrevivir al recorte de fondos. El mercado premiará únicamente a quienes integren la IA para resolver problemas concretos, optimizar la productividad y generar ingresos constantes una vez que el capital especulativo comience a retirarse. Ese pronóstico deja en evidencia la enorme ventaja estructural de las grandes tecnológicas consolidadas. Corporaciones como Microsoft, Google o Meta cuentan con la infraestructura en la nube, los centros de datos y el músculo financiero necesario para absorber pérdidas iniciales y escalar la tecnología a nivel global. Para los nuevos jugadores, en cambio, intentar competir en esa misma liga requerirá un respaldo económico que pocos conseguirán sostener. Gates proyectó que en el próximo lustro el mundo necesitará transformar sus estructuras fiscales ante el avance de la inteligencia artificial en la economía global. “Se podría intentar desplazar la carga fiscal del trabajo —al menos del trabajo de ingresos medios o bajos— al capital, o específicamente a gravar a los robots o la IA”, sugirió, aunque reconoció los desafíos políticos que implica esa propuesta. El empresario también advirtió que el avance tecnológico no garantiza una distribución equitativa del bienestar. La brecha entre quienes acceden a tecnologías avanzadas y quienes quedan rezagados puede ampliarse si los gobiernos no actúan con rapidez para adaptar sus sistemas tributarios y de protección social.