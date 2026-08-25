La situación crediticia de cada persona queda registrada de acuerdo con el nivel de atraso de sus obligaciones. Cuanto mayor sea la mora, peor puede ser la calificación y mayores las dificultades para conseguir financiamiento.

El Banco Central aclara que la Central de Deudores contiene información sobre las financiaciones informadas por bancos, emisoras de tarjetas y otros proveedores de crédito.

Central de Deudores: el registro que puede definir si te dan un crédito

La Central de Deudores del BCRA es una de las principales referencias que utilizan las entidades financieras para conocer el comportamiento crediticio de una persona.

El organismo explica que la información registrada permite a los bancos saber qué deudas existen, con qué entidad, cuál es el monto y cuánto tiempo lleva el atraso.

Por eso, una persona que aparece con una situación crediticia negativa puede encontrar más dificultades al solicitar un préstamo, una tarjeta de crédito u otra forma de financiación.

El propio BCRA señala que la situación registrada es utilizada por los bancos cuando evalúan si otorgan un nuevo crédito .

Qué pasa si una persona deja de pagar una deuda bancaria

Deudas con tarjeta.

La calificación depende principalmente del tiempo transcurrido desde el incumplimiento.

El BCRA divide las situaciones en diferentes categorías:

Situación 1: atraso de hasta 31 días.

Situación 2: atraso de más de 31 y hasta 90 días.

Situación 3: atraso de más de 90 y hasta 180 días.

Situación 4: atraso de más de 180 días hasta un año.

Situación 5: atrasos superiores a un año, considerada irrecuperable.

La calificación no depende únicamente de los días de mora.

Las entidades también pueden considerar el estado jurídico de la deuda, refinanciaciones vigentes y otros antecedentes financieros.

La deuda puede dificultar el acceso a nuevos préstamos

Una mala calificación no significa que el BCRA haya impuesto una prohibición permanente para solicitar créditos.

Sin embargo, sí puede convertirse en un obstáculo importante.

El BCRA reconoce expresamente que un préstamo puede ser rechazado, entre otros motivos, por la situación de la persona en la Central de Deudores del sistema financiero.

Esto significa que cada banco puede analizar el historial antes de decidir si aprueba o rechaza una solicitud.

Por eso, una persona con una deuda impaga puede encontrarse con tasas más altas, menores montos disponibles o directamente un rechazo, dependiendo de las políticas de la entidad.

¿El BCRA bloquea los créditos de manera permanente?

No de manera automática.

El punto es que el BCRA administra y publica la información reportada por las entidades, pero no establece una prohibición para que una persona vuelva a solicitar un préstamo.

La decisión final sobre otorgar o no un crédito corresponde a cada entidad financiera, que analiza el riesgo del solicitante y sus propias políticas de aprobación, pero el BCRA envía los reportes.

Algo que puede ocurrir es que una situación negativa en la Central de Deudores reduzca significativamente las posibilidades crediticias de obtener financiación mientras el antecedente permanezca registrado.

Qué ocurre después de pagar una deuda

Pagar una deuda puede modificar la situación registrada, aunque la actualización no necesariamente aparece de manera inmediata.

El BCRA informa que, después de cancelar una obligación, el cambio debería verse en la Central de Deudores a fines del mes siguiente o a comienzos del posterior al pago.

Si transcurrió ese período y la información continúa desactualizada, el primer paso es reclamar ante la entidad que informó la deuda para solicitar la corrección correspondiente.