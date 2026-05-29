Banco Provincia te regala hasta $ 170 mil | Todos los imperdibles descuentos y promociones de Cuenta DNI en junio 2026

Cuenta DNI arranca junio con dos novedades que llegan justo cuando el frío se empieza a intencificar.

La primera es el regreso del descuento en garrafas, un beneficio clave para la temporada invernal. La segunda es la suba del tope en comercios de cercanía, la promoción más usada de toda la billetera .

Los que aprovechen todas las promociones disponibles podrán ahorrar más de $170.000 por mes, sin contar los beneficios en librerías y perfumerías, que no tienen tope de reintegro, ni las promos en supermercados, algunas de las cuales tampoco tienen límite.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI para junio, día por día

Los beneficios se aplican pagando con QR o Clave DNI en los comercios adheridos. El reintegro se acredita automáticamente en los días posteriores a cada compra.

Todos los días:

Garrafas: 40% de reintegro , tope mensual de $18.000 (se alcanza con $45.000 en consumos)

Ferias y mercados bonaerenses: 40% , tope de $6.000 por semana

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% , tope de $6.000 por semana

Marcas destacadas, Helados Daniel, La Fonte D’Oro, Lucciano’s, Grido, LePark y Guolis Argentina: 30%, tope de $15.000 por comercio por mes

Los beneficios se aplican pagando con QR o Clave DNI en los comercios adheridos. El reintegro se acredita automáticamente en los días posteriores a cada compra.

De lunes a viernes:

Comercios de cercanía, almacenes, verdulerías, carnicerías y afines: 20%, tope de $6.000 semanales (se alcanza con $30.000 en consumos)

Días específicos:

Martes: 15% en Nini Mayorista

Lunes y martes: 10% en librerías de texto, sin tope de reintegro

Miércoles y jueves: 10% en farmacias y perfumerías, sin tope de reintegro

Fines de semana:

Gastronomía y locales YPF Full: 25% los sábados y domingos, tope de $8.000 por semana

Cómo acceder a Cuenta DNI si todavía no la tenés

No hace falta ser cliente del Banco Provincia para usar Cuenta DNI: al descargar la app se abre automáticamente una caja de ahorros gratuita, que se habilita a las 48 horas.

Actualmente, Cuenta DNI cuenta con casi 12,5 millones de usuarios en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras regiones del país.

Algunas promociones pueden acumularse con otros beneficios vigentes del mismo día.

Cabe destacar que los usuarios podrán consultar todas las promociones en el sitio oficial del Banco Provincia.