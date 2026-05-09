Cuenta DNI vuelve a ser protagonista de los descuentos del fin de semana y, esta vez, con una oportunidad ideal para quienes piden comida a domicilio. Este sábado y domingo, los usuarios de la billetera digital del Banco Provincia pueden ahorrar hasta un 20% en delivery, combinando beneficios que muchos todavía no están aprovechando, sobre todo, en PedidosYa. El secreto está en usar correctamente los descuentos vigentes y respetar algunas condiciones clave. Bien aplicado, el beneficio permite reducir de manera significativa el costo de cada pedido, algo muy valorado en un contexto donde cada peso cuenta. El descuento de Cuenta DNI en delivery se activa al pagar pedidos de comida realizados a través de PedidosYa, siempre que el pago se haga con la billetera virtual del Banco Provincia. El beneficio es del 20% de ahorro, con un tope de reintegro semanal, lo que permite usarlo más de una vez durante el fin de semana si se administra bien. Para acceder al descuento, el paso a paso es simple: El reintegro se acredita de manera automática en la cuenta asociada, generalmente dentro de los días posteriores a la compra. Es importante destacar que el beneficio aplica solo en locales gastronómicos, no en supermercados ni otros rubros dentro de la app. El 20% de descuento tiene un tope máximo, por lo que conviene planificar los pedidos para sacarle el mayor provecho posible. Si el pedido es muy bajo, el ahorro será menor; si es muy alto, el reintegro se corta al llegar al límite permitido. Otro punto clave es verificar que la app de Cuenta DNI esté actualizada y que haya saldo suficiente al momento de confirmar el pago. Además, el beneficio suele ser exclusivo para personas físicas, no válido para cuentas comerciales. Usar Cuenta DNI para delivery se convirtió en uno de los trucos más efectivos para gastar menos los fines de semana, especialmente cuando se combina con promociones propias de los restaurantes o cupones de PedidosYa. Como plus, Cuenta DNI también ofrece descuentos en Cabify, una ventaja ideal para quienes salen o se mueven durante el fin de semana. El beneficio permite ahorrar en viajes pagando directamente desde la billetera digital, bajo las mismas condiciones a las del delivery. Así, entre comida a domicilio con descuento y viajes más baratos, Cuenta DNI se consolida como una de las herramientas más útiles para reducir gastos cotidianos sin cambiar hábitos. Un truco simple, pero muy efectivo, que todavía pocos están usando al máximo.