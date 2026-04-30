Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, tiene beneficios activos para mayo. Lo importante de esta serie de promociones es que, bien aprovechadas, permiten acumular reintegros por encima de los $160.000 en el mes. La clave está en conocer qué promoción aplica cada día y en qué comercios para tomar buenas decisiones. El beneficio con más porcentaje de descuento es el de ferias y mercados bonaerenses: un 40% de descuento todos los días, con un tope de $5.000 por semana que se alcanza con $12.500 en consumos. En cuatro semanas, ese tope semanal suma $20.000 solo en ese rubro. Para compras en el supermercado, hay dos opciones sin tope de reintegro. También hay descuentos con tope de reintegro en Carrefour, Día, Josimar, La Anónima y Niní, entre otros. El detalle completo de las promos activas: Todos los beneficios se deben pagar con el código QR de la app Cuenta DNI o con la Clave DNI. El pago con tarjeta física, aunque sea del Banco Provincia, no activa los reintegros salvo en las promos de cuotas sin interés. Los reintegros se acreditan en un plazo de hasta 10 días hábiles. Sin embargo, en las promociones de Toledo y Changomás, la devolución es inmediata en línea de cajas, lo que permite ver el descuento en el momento del pago. Para verificar los comercios adheridos en cada localidad, el listado actualizado está disponible en bancoprovincia.com.ar.