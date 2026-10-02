La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realizó recientemente la actualización del calendario de pagos correspondiente a octubre y algunos beneficiarios cobrarán después del feriado nacional previsto para este mes.

Los titulares de jubilaciones y pensiones que recibirán los primeros depósitos serán aquellos cuyos ingresos no superen el haber mínimo .

El período de distribución de recursos para este grupo se extenderá desde el 8 al 22 de octubre y se organizará de la misma manera que los meses previos: según la terminación del DNI.

Cabe recordar que las jubilaciones, pensiones y asignaciones percibirán en octubre un aumento del 1,66%, por la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto publicado por el INDEC.

¿Qué jubilados y pensionados serán los primeros en cobrar?

Los depósitos para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo comenzarán a distribuirse a partir del jueves 8 de octubre y continuarán durante el viernes 9.

Las primeras acreditaciones de dinero serán para quienes tengan documentos terminados en 0 y 1, respectivamente. Cabe recordar que estas entregas ocurrirán en la previa a un fin de semana largo, debido al feriado nacional del 12 de octubre que en 2026 coincide con un lunes.

Por esta razón, el calendario de pagos se estructuró en función de esta jornada y los depósitos continuarán a partir del martes 13.

¿Quiénes cobran después del feriado del 12 de octubre?

El calendario de pagos que publicó la ANSES a través de su sitio web oficial establece que quienes cobrarán a partir del martes 13 de octubre serán aquellos beneficiarios cuyos DNI terminen de la siguiente manera :

Martes 13 de octubre: DNI terminado en 2.

Miércoles 14 de octubre: DNI terminado en 3.

Jueves 15 de octubre: DNI terminado en 4.

Viernes 16 de octubre: DNI terminado en 5.

Lunes 19 de octubre: DNI terminado en 6.

Martes 20 de octubre: DNI terminado en 7.

Miércoles 21 de octubre: DNI terminado en 8.

Jueves 22 de octubre: DNI terminado en 9.

El calendario completo de pagos de octubre para jubilados y pensionados que no superen la mínima. (Foto: ANSES) ANSES

¿Cuánto cobran los jubilados que perciben el haber mínimo?

Los depósitos de octubre llegarán con un aumento del 1,66% para los jubilados y pensionados del país. El porcentaje aplicado se deriva de la fórmula de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto publicado por el INDEC.

Para quienes perciben el haber mínimo, el monto total asignado para cobrar durante este mes, con el incremento, es de $435.748,51.

Con el bono de $70.000, la suma que percibirán asciende a los $505.748,51. Los beneficiarios que superen el mínimo establecido, recibirán un plus proporcional hasta alcanzar este monto final.