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Las mollejas son una de las achuras más apreciadas del asado y su preparación suele estar reservada a los parrilleros expertos. Lograr una textura crocante por fuera y cremosa por dentro requiere controlar el fuego y respetar los tiempos.

Luciano “Laucha” Luchetti, de Locos por el Asado (@locosxelasado en Instagram), compartió uno de sus secretos para lograr que queden doradas y jugosas: se debe rociar vinagre o limón cada 10 minutos.

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El truco de Locos por el Asado para las mollejas

El conocido parrillero acumula cerca de 3,9 millones de seguidores en Instagram gracias a sus videos sobre recetas y técnicas para hacer asados.

En un video publicado en redes sociales, “Laucha” contó que para hacer las mollejas prepara una mezcla para mantenerlas húmedas durante la cocción

@locosxelasado Las mollejas: nunca hervidas, siempre asadas Hoy, de la mano de @COTO ♬ Divina Tv. Führer - Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota

Puede ser jugo de limón o vinagre de manzana”, explica en el video. Además, aconseja sumarle algún condimento para imitar un efecto similar al de una salmuera.

Laucha Luchetti, de Locos por el Asado, sobre las mollejas a la parrilla: “Hay que humectarlas cada 10 minutos con vinagre o limón”.
Laucha Luchetti, de Locos por el Asado, sobre las mollejas a la parrilla: “Hay que humectarlas cada 10 minutos con vinagre o limón”.

Una vez hecha la mezcla, pasarla a un pulverizador. Mientras se asan a fuego medio, rociarlas cada 10 minutos. Cuando llegue el momento de darles vuelta, volver a rociarlas para evitar que se sequen por dentro.

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Mollejas a la parrilla: el paso a paso de Locos por el Asado

Además del truco para humectar las mollejas, Laucha compartió el paso a paso para tener las achuras perfectas. “La molleja perfecta existe y es bastante fácil de asar”, explicó el parrillero experto antes de dar el paso a paso.

  • Salar las mollejas 15 minutos antes de ponerlas al fuego para que penetre bien.
  • Antes de ponerlas en la parrilla, retirarle la sal que no hayan absorbido con papel para que se forme una costra crocante.
  • Una vez colocadas en la parrilla a fuego medio, preparar la mezcla de limón o de vinagre de manzana.
  • Mientras se asan, humectarlas cada diez minutos.
  • Cocinarlas por 25 minutos de cada lado controlando el fuego.
  • Tras darles vuelta, volver a humectarlas respetando el período de diez minutos.
  • Antes de retirarlas, pasarlas por fuego fuerte para que tengan ese toque crocante final.
  • Antes de cortar, agregar un poco más de sal, pimienta y limón.