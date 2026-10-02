Las mollejas son una de las achuras más apreciadas del asado y su preparación suele estar reservada a los parrilleros expertos. Lograr una textura crocante por fuera y cremosa por dentro requiere controlar el fuego y respetar los tiempos.
Luciano “Laucha” Luchetti, de Locos por el Asado (@locosxelasado en Instagram), compartió uno de sus secretos para lograr que queden doradas y jugosas: se debe rociar vinagre o limón cada 10 minutos.
El truco de Locos por el Asado para las mollejas
El conocido parrillero acumula cerca de 3,9 millones de seguidores en Instagram gracias a sus videos sobre recetas y técnicas para hacer asados.
En un video publicado en redes sociales, “Laucha” contó que para hacer las mollejas prepara una mezcla para mantenerlas húmedas durante la cocción
@locosxelasado Las mollejas: nunca hervidas, siempre asadas Hoy, de la mano de @COTO ♬ Divina Tv. Führer - Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota
“Puede ser jugo de limón o vinagre de manzana”, explica en el video. Además, aconseja sumarle algún condimento para imitar un efecto similar al de una salmuera.
Una vez hecha la mezcla, pasarla a un pulverizador. Mientras se asan a fuego medio, rociarlas cada 10 minutos. Cuando llegue el momento de darles vuelta, volver a rociarlas para evitar que se sequen por dentro.
Mollejas a la parrilla: el paso a paso de Locos por el Asado
Además del truco para humectar las mollejas, Laucha compartió el paso a paso para tener las achuras perfectas. “La molleja perfecta existe y es bastante fácil de asar”, explicó el parrillero experto antes de dar el paso a paso.
- Salar las mollejas 15 minutos antes de ponerlas al fuego para que penetre bien.
- Antes de ponerlas en la parrilla, retirarle la sal que no hayan absorbido con papel para que se forme una costra crocante.
- Una vez colocadas en la parrilla a fuego medio, preparar la mezcla de limón o de vinagre de manzana.
- Mientras se asan, humectarlas cada diez minutos.
- Cocinarlas por 25 minutos de cada lado controlando el fuego.
- Tras darles vuelta, volver a humectarlas respetando el período de diez minutos.
- Antes de retirarlas, pasarlas por fuego fuerte para que tengan ese toque crocante final.
- Antes de cortar, agregar un poco más de sal, pimienta y limón.