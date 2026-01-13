Baja el precio de los celulares: el Gobierno confirmó desde qué día serán más baratos

Un cambio histórico sacude al mercado tecnológico argentino. Desde el 15 de enero, todos los celulares que ingresen al país desde el exterior quedarán exentos de pagar aranceles de importación.

La decisión, oficializada en el Decreto 333/2025, marca el fin de un esquema que durante años encareció los precios de los smartphones y generó una brecha enorme con otros países.

¿Por qué se elimina el arancel?

El Gobierno busca dinamizar el consumo, reducir el contrabando y dar señales de apertura en un contexto donde la tecnología se volvió un lujo.

Hasta mayo de 2025, el arancel era del 16%, luego bajó al 8% y ahora se elimina por completo. El decreto estará vigente hasta diciembre de 2038, lo que garantiza estabilidad para el sector.

Impacto en los precios

Aunque la baja impositiva no se trasladará en forma total, sí habrá margen para una reducción real. Hoy, un iPhone 17 Pro Max de 256 GB cuesta en Argentina $ 2.999.999 (unos u$s 2.027 al tipo de cambio oficial), mientras que en Estados Unidos vale u$s 1.199, un 41% menos.

Con la nueva estructura, la diferencia debería achicarse desde el primer trimestre de 2026.

Otros modelos como el Galaxy S25 Ultra también muestran brechas del 30% al 35%. Si hay menos impuestos internos y mayor competencia, los precios podrían alinearse con los de Brasil e incluso superar a Chile en algunos segmentos.

Más oferta y competencia

El decreto no solo elimina aranceles para celulares, también reduce a la mitad los impuestos internos sobre televisores, monitores y aires acondicionados importados.

Baja el precio de los celulares: el Gobierno confirmó desde qué día serán más baratos

Además, se eliminan beneficios exclusivos para productos ensamblados en Tierra del Fuego, lo que abre la puerta a más marcas y modelos internacionales.

Las empresas fueguinas, sin embargo, mantienen ventajas como la exención del IVA (21%) y del impuesto interno (9,5%), lo que les permite seguir compitiendo si optimizan costos y logística.

¿Se termina el turismo de compras?

Durante años, miles de argentinos viajaron a países vecinos para comprar tecnología hasta un 60% más barata. Con la nueva política, esa diferencia se reducirá, aunque Chile seguirá siendo competitivo por sus acuerdos de libre comercio.

El objetivo oficial es que los precios locales sean razonables y que el contrabando, que en 2025 representó el 30% del mercado, pierda terreno.