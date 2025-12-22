La reversión del déficit fiscal es uno de los grandes hitos del gobierno de Javier Milei. Mientras la actual administración consolide el superávit fiscal, podrá continuar por la senda de la reducción o eliminación de tributos que entorpecen la actividad económica .

Así lo expresó el presidente Javier Milei en diferentes oportunidades, manifestando que su equipo trabajará para “reducir los impuestos y simplificar el sistema tributario”.

Si bien el Ejecutivo no presentó una reforma tributaria integral, la cual era muy esperada por diferentes empresarios que pedían “bajar el costo argentino”, se incluyó un “capítulo fiscal” dentro de la reforma laboral.

Entre las novedades se destacan la reducción de alícuotas del impuesto a las Ganancias (para empresas), la eliminación de impuestos internos, la baja de contribuciones patronales y el “tratamiento específico” del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el sector agroindustrial.

Aunque el proyecto de “Modernización Laboral” obtuvo dictamen, su tratamiento en el Senado quedó en stand by hasta el 10 de febrero de 2026, postergando también los cambios impositivos.

No obstante, a lo largo del 2025, el Gobierno tomó una serie de medidas de alivio fiscal -asumiendo el impacto en la recaudación-, las cuales beneficiaron principalmente al sector agropecuario, a la industria automotriz y a la importación de productos de tecnología.

Las medidas impositivas que aplicó el Gobierno en 2025 Francisco Marotta

"Argentina tiene que dejar de ser un infierno fiscal para quienes trabajan, se esfuerzan e invierten“, aseguró Milei. Sin embargo, no logró reducir el 90% de los tributos nacionales existentes, tal como proyectaba para este año.

Con una carga impositiva explícita que supera el 30% del Producto Bruto Interno (PBI) -Milei dixit-, la actual gestión implementó nueve medidas clave, según un recuento que hizo El Cronista.

Los impuestos que eliminó el Gobierno en 2025

Impuesto PAIS

El Ejecutivo decidió no prorrogar el Impuesto PAIS a fines del año pasado. La resolución impactó en las compras de bienes y servicios en el exterior con tarjetas de crédito y débito, en la compra de dólares para ahorro y en la importación de productos .

Si bien dicha determinación fue hizo oficial a partir del 23 de diciembre de 2024, su efecto en la recaudación se evidenció plenamente en 2025. Según un informe que elaboró el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), este gravamen se transformaría en la segunda baja impositiva más significativa del año, solo detrás del impuesto inflacionario.

Aranceles a la importación de celulares

En mayo, el Gobierno anunció la quita de aranceles para la importación de celulares. “Esto se va a producir en dos etapas. En la primera, se van a bajar los aranceles del 16% al 8% y tendrán un efecto inmediato a partir de la publicación del decreto", señaló Manuel Adorni.

La segunda etapa, prevista para el 15 de enero de 2026, contempla la eliminación total de los aranceles.

“Hoy, en Argentina, un celular con tecnología 5G cuesta el doble que en Brasil o Estados Unidos. Había gente que pagaba un avión y un hotel para comprar algo tan básico como un celular. Aun así, le salía más barato que comprarlo en Argentina. Un celular de alta gama cuesta en Argentina u$s 2566, en Madrid u$s 1290, en Santiago de Chile u$s 1147, en Londres u$s 1143 y en Nueva York u$s 1011″, comparó a mediados de 2025 el actual jefe de Gabinete.

Asimismo, se confirmó que los artículos producidos en la provincia de Tierra del Fuego tendrán una baja del 9,5% al 0%.

Percepciones

A mediados de abril, la actual administración oficializó la flexibilización del cepo cambiario para las personas físicas. A partir de allí dejó de tener efecto el límite de u$s 200 para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En ese contexto, también se eliminaron las percepciones impositivas (30% sobre los Bienes Personales) para la compra de moneda extranjera para atesoramiento.

Se eliminaron las percepciones (Bienes Personales) para la compra de divisas

No obstante, los consumos en el exterior con tarjeta aún mantienen adelantos de Ganancias.

Impuestos internos a la compra de autos

A fines de enero, el Ministerio de Economía anunció la eliminación de impuestos internos para los autos de entre $ 41 millones y $ 75 millones, los cuales estaban gravados por una alícuota del 20% .

Por otro lado, la cartera que conduce Luis Caputo también redujo del 35% al 18% la alícuota para los autos de más de $ 75 millones.

Aranceles de exportación

El Gobierno eliminó la alícuota del 8% sobre el derecho de exportación de aceites lubricantes y líquidos para motores. La medida fue oficializada a través del Decreto 811/2025, publicado en el Boletín Oficial

La Secretaría de Energía explicó que el beneficio alcanza a productos enviados a países del Mercosur, Estados Unidos, Europa y África.

Por otro lado, las provincias de Neuquén y Santa Cruz acordaron con Nación una baja escalonada de las retenciones a la exportación de petróleo convencional.

Los gobernadores Rolando Figueroa y Claudio Vidal se reunieron por separado con Caputo, con el objetivo de acordar una baja de retenciones al petróleo convencional (hoy se ubican en torno al 8%).

Los impuestos que redujo el Gobierno en 2025

Retenciones al campo

El Gobierno anunció en 2025 cuatro medidas de alivio fiscal para el sector agropecuario.

En primer lugar, en enero se dispuso una baja temporal de las retenciones para los principales granos, con vigencia hasta el 30 de junio. Las alícuotas, en ese momento, quedaron de la siguiente manera:

Soja : del 33% al 26%.

Subproductos de soja : del 31% al 24,5%.

Maíz, trigo, cebada y sorgo : de 12% al 9,5%.

Girasol: del 7,5% al 5,5%.

A mediados del 2025, el presidente Javier Milei hizo oficial una segunda medida de alivio fiscal para el agro, más precisamente en el acto de inauguración de la Exposición Rural. Allí, el mandatario anunció una baja permanente en los derechos de exportación para la carne (aviar y vacuna) y la cadena de granos. Así quedaron las alícuotas:

Carne aviar y vacuna : del 6,75% al 5%;

Maíz : de 12% a 9,5%;

Sorgo : de 12% a 9,5%;

Girasol : de 7% y 5% al 5,5% y 4%;

Soja : del 33% al 26%;

Subproductos de soja: del 31% a 24,5%.

En tercer lugar, el Gobierno adoptó una medida de “corto plazo” previo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Se decidió suspender las retenciones para todos los granos (soja, maíz, trigo, girasol y otros cultivos), así como también para la carne avícola y bovina, hasta el 31 de octubre.

El campo fue uno de los sectores más beneficiados por las medidas de alivio fiscal

En el caso de los granos, el Decreto 682/2025, publicado en el Boletín Oficial, señalaba que el beneficio podía llegar a su fin si los exportadores presentaban Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) equivalentes a u$s 7.000 millones; cupo alcanzado en apenas tres días, según informó a fines de septiembre la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Por último, el ministro Luis Caputo oficializó una nueva medida para el campo. En esta ocasión, el anuncio implicó una reducción permanente de alícuotas para los siguientes cultivos:

Soja: de 26% a 24%.

Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%.

Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%.

Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%.

Girasol: de 5,5% a 4,5%.

Impuestos internos

El Ejecutivo redujo los impuestos internos que pagan los celulares, televisores y aires acondicionados importados, entre otros productos, del 19% al 9,5%.

Aranceles a la importación de consolas

También se redujo del 35% al 20% el arancel para videoconsolas y máquinas de videojuegos, alineándose con el Arancel Externo Común.

Aranceles de importación

El Gobierno dispuso a fines de marzo la baja de los aranceles de importación de productos textiles, calzado, hilados y telas que habían sido fijados por el Mercosur hace 18 años.

A través del Decreto 236/2025, publicado en el Boletín Oficial, se redujeron las siguientes alícuotas:

Ropa y calzado : del 35% al 20%;

Telas : de 26% a 18%;

Distintos tipos de hilados: de 18% a 12, 14 y 16%.

Aranceles para la importación

A fines de mayo, el Gobierno anunció la baja de aranceles a 27 bienes de capital, cuyas alícuotas oscilaban entre el 20% y el 35% .

“El Mercosur fija para los bienes de capital un arancel del 12,6%, sin embargo, los aranceles de estos productos se encontraban elevados por encima de este nivel”, aseguró Caputo al momento de anunciar la medida.