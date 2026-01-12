Las compras que se realizan desde Colombia en plataformas extranjeras como Amazon, Temu, Shein o AliExpress ya no gozarán de la misma exención tributaria de antes. Con la entrada en vigor de un nuevo decreto en el marco de la emergencia económica, las normas sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cambiaron para los envíos internacionales. Esto afecta especialmente a productos cuyo valor supera cierto umbral económico y que antes estaban libres de pago de este tributo.

Hasta finales de 2025, las compras realizadas desde el exterior por importación bajo la modalidad de tráfico postal o servicios de mensajería rápida quedaban exentas del IVA del 19% si su valor no superaba los USD 200. Esa exención formaba parte del tratamiento conocido como “minimis”, diseñado para facilitar la internación de bienes de bajo valor sin generar costos tributarios adicionales al consumidor.

Nuevo umbral para compras online desde el exterior

Con los cambios introducidos por el Decreto de emergencia económica 1474 de 2025, el Gobierno nacional redujo el límite de exención del IVA para importaciones de bajo valor. A partir del 1 de enero de 2026, solo las compras internacionales cuyo valor sea igual o inferior a USD 50 están exentas de pagar este impuesto.

Esto implica que cualquier producto que se compre en plataformas de comercio electrónico como Amazon y cuyo valor estimado supere ese umbral deberá pagar el 19% de IVA al ingresar a Colombia. Ese gravamen se calcula sobre el valor total de la mercancía y se suma al precio ya pagado, lo que encarece directamente las compras por internet frente a lo que costaban antes del ajuste.

La medida responde, según el Ejecutivo, a la necesidad de reforzar el recaudo fiscal en un contexto de desafío económico y de crecimiento sostenido del comercio electrónico transfronterizo, que había ampliado la brecha tributaria entre bienes importados y bienes nacionales.

La DIAN tendrá a su cargo la aplicación del IVA a compras internacionales que superen el nuevo umbral. (Fuente: Archivo).

¿Cómo afecta a los consumidores digitales?

El nuevo límite de USD 50 coloca a muchos productos populares de comercio electrónico por encima de esa barrera, lo que genera un impacto directo en el costo final de las compras. Por ejemplo, un artículo que cueste USD 60 y antes no pagaba impuestos, ahora tendrá que sumar un 19% de IVA sobre ese valor.

Para los consumidores que hacen pedidos frecuentes en plataformas como Amazon, esto implica planificar con más cuidado el valor de sus carritos. Asimismo, cuando un producto supera los USD 50, el pago del IVA ya no se realiza en el extranjero, sino que se aplica al momento de nacionalizar el bien, es decir, en el proceso aduanero de ingreso al país. El recaudo de este impuesto suele estar a cargo de las empresas de mensajería o del sistema aduanero, que trasladan el valor correspondiente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Expertos en comercio electrónico han señalado que, pese al impacto inmediato sobre el bolsillo del consumidor, el cambio busca equilibrar la carga tributaria entre bienes importados y bienes nacionales, en un contexto donde Colombia trata de fortalecer su recaudación en medio de las reformas fiscales derivadas de la emergencia económica.

Contexto y antecedentes de la exención

La exención de IVA a compras internacionales de bajo valor era una práctica establecida en Colombia desde hace años para facilitar las compras por internet y promover el acceso a bienes importados sin generar costos tributarios que podrían desalentar a los consumidores. Ese régimen estaba contemplado en el artículo 428 del Estatuto Tributario, bajo la figura de “minimis”, que permitía que mercancías con valor inferior a cierto monto ingresaran sin pagar el impuesto.

Con el auge del comercio electrónico y el rápido crecimiento de las plataformas de venta internacional, surgió la percepción de que esta exención generaba una “competencia desigual” con respecto a los productos nacionales, ya que muchos artículos importados terminaban costando menos que los producidos en el país. Esto motivó al Gobierno a replantear los umbrales de exención e incorporar el nuevo límite de USD 50, con el objetivo de cerrar ese vacío fiscal y aumentar los recursos disponibles para financiar gastos públicos en 2026.

En los últimos años, plataformas como Amazon, Temu y Shein han ganado popularidad entre los consumidores colombianos, ofreciendo una amplia gama de productos a precios competitivos. El ajuste tributario sitúa ahora la balanza tributaria de manera diferente, afectando la experiencia de compra y los costos asociados a los pedidos internacionales, especialmente en categorías como tecnología, ropa y artículos para el hogar.