En la antigüedad, estudiosos e intelectuales empleaban herramientas para explorar su entorno y establecer certezas que dieron origen a la ciencia moderna. En este contexto, se descubrió un objeto singular que los investigadores denominaron un " smartphone " de más de 1000 años.

Este artefacto antiguo fue hallado por la historiadora de Cambridge, Federica Gigante, en la Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo en Verona, Italia. Este hallazgo representa un valioso registro del intercambio científico entre árabes y judíos a lo largo de un milenio.

¿Cuál es el descubrimiento de hace mil años que se parece a un smartphone?

El astrolabio fue un notable artefacto astronómico que permitió identificar la posición y altura de las estrellas en el cielo. Se estima que data del siglo III a.C., en la era de Apolonio de Perga.

En sus inicios, midió las distancias del sol y la luna a la tierra y luego catalogó cerca de 850 estrellas. También los eruditos musulmanes de la época lo usaron para localizar la Meca y establecer los periodos de oración, como indica el Corán. A lo largo de este proceso, sufrió diversas modificaciones y adaptaciones, como la traducción del árabe al hebreo y la corrección de los valores de latitud de varias ciudades.

¿Cómo el hallazgo de la científica gigante revoluciona nuestra comprensión de la tecnología antigua?

La científica Gigante, quien descubrió el dispositivo, comentó que realizar las revisiones de latitud fue como añadir aplicaciones a su propio teléfono inteligente. El comentario de la experta en astrolabios establece una comparación entre el uso más avanzado del invento antiguo. En particular, se refirió a la interacción que generó entre diversas comunidades y culturas antiguas.

¿Cómo es un astrolabio y cómo se utiliza?

El astrolabio es un dispositivo circular, generalmente hecho de metal que está compuesto por varias partes móviles. Tienen la función de simular el cielo en un momento y lugar determinado.

Fue utilizado desde tiempos antiguos por astrónomos, navegantes, científicos y más. Está compuesto por la mater, la red, las láminas, la regla y la alidada.

Dentro de sus principales funciones se encuentran:

Determinar la hora al observar la posición del Sol o las estrellas

Calcular la altura de un astro

Orientarse geográficamente

Predecir eventos astronómicos como salidas y puestas de estrellas

El astrolabio es un invento histórico.

