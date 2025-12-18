En una medida que busca frenar el ingreso masivo de indumentaria de segunda mano, la Dirección General de Aduanas (DGA) por solicitud de la Secretaria de Coordinación Productiva que conduce Pablo Lavigne, anunció nuevos requisitos para los importadores .

Para dimensionar el nivel que alcanzó en el último año el ingreso de ropa usada, la Fundación ProTejer reveló cifras alarmantes sobre el crecimiento de este rubro con la apertura

El Centro Despachantes de Aduana (CDA) informó que, desde el 15 de diciembre de 2025, el Sistema Informático MALVINA (SIM) incorporó un requisito administrativo adicional que el sector lee como un freno al ingreso de los textiles usados.

A partir de ahora, para las posiciones arancelarias 6309.00.10 y 6309.00.90, no bastará con el certificado de desinfección habitual. El sistema solicitará un nuevo documento: AUTO-ROPA-USADA, una intervención gestionada por la Subsecretaría de Política Industrial.

Crecimiento exponencial

La medida responde a la explosión de importaciones registrada en los primeros diez meses del año. Según datos de ProTejer, el sector textil enfrenta una competencia sin precedentes en este segmento.

Entre enero y octubre las compras al exterior ascienden a u$s 3.732.384 (FOB) y, en volumen a 3.521.456 kg.

Al considerar que estas operaciones estaban prohibidas desde 2019 por una regulación de Mauricio Macri, el salto es exponencial: de 11.728%, en dólares y de 26.538% en volumen.

En términos de mercado, la ropa usada ya representa el 11,55% del valor total de la ropa importada en Argentina y casi el 11% del volumen físico, una cifra que preocupa a los fabricantes locales.

La ruta del descarte

El informe detalla que el ingreso de esta mercadería está fuertemente centralizado geográficamente. Por un lado, se señala a la Aduana de Jujuy donde se concentra el 84% del total importado (casi 3000 toneladas).

Sin embargo, la procedencia principal de estos productos es Chile, país que actúa como nodo logístico para ropa de descarte de otros mercados.

Entre otros datos, el informe de ProTejer señala que Buenos Aires recibió solo el 16%, con ingresos marginales por Ezeiza y Salta.

El reclamo de la industria

Desde ProTejer, rechazan de forma total esta práctica y advierten que la desinfección no elimina riesgos sanitarios (como químicos residuales) ni el impacto ambiental.

“Estamos pidiendo que no se pueda importar ropa usada, como pasa en la gran mayoría de los países del mundo. Es ropa de descarte que termina en un basural”, señalan desde la fundación, enfatizando que Argentina se está convirtiendo en un destino de residuos textiles globales", señaló la entidad.