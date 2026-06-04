Confirmado | Apple eliminó de sus tiendas una de las apps de mensajería más usadas en el mundo: tenía más de 100 millones de usuarios

Apple ha eliminado la aplicación de mensajería rusa MAX de la App Store, generando un importante impacto en una de las plataformas de mensajería con mayor crecimiento a nivel global.

La decisión, confirmada el 4 de junio de 2026, afecta a una app que superó los 100 millones de usuarios registrados. Justamente, esta plataforma ya había alcanzado números de descargas similares a los de WhatsApp o Telegram.

Confirmado | Apple eliminó de sus tiendas una de las apps de mensajería más usadas en el mundo: tenía más de 100 millones de usuarios Shutterstock

¿Qué pasó con esta aplicación en App Store?

Según comunicados oficiales de los desarrolladores de MAX, la aplicación ya no se puede descargar desde la App Store de Apple. Los usuarios que la tienen instalada en sus dispositivos pueden seguir utilizándola, pero enfrentan limitaciones importantes: dejaron de recibir notificaciones push sobre mensajes nuevos y llamadas entrantes.

“MAX temporalmente no se podrá descargar de App Store. Conserven la aplicación en su teléfono móvil. En caso de que sea borrada, no será posible volverla a instalar”, detallaron.

Los desarrolladores recomiendan abrir la aplicación de forma periódica para no perder mensajes importantes. Además, advierten que si la app se elimina accidentalmente del teléfono, no será posible reinstalarla a través de la tienda de Apple.

A su vez, indicaron que se encuentran en contacto con la empresa de la manzana para intentar resolver la situación y restaurar el funcionamiento normal .

La popularidad de MAX antes de ser eliminada de la tienda de Apple

En marzo de 2026, la plataforma anunció haber alcanzado los 100 millones de usuarios registrados. Su audiencia diaria llegaba a los 70 millones de usuarios activos. Según datos oficiales de la app, los usuarios envían más de mil millones de mensajes al día y realizan alrededor de 28 millones de llamadas diarias.

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Desde su lanzamiento, se han enviado más de 62 mil millones de mensajes, más de tres mil millones de llamadas y 470 millones de videomensajes. Además, existen 25,5 millones de chats grupales y 2,2 millones de canales públicos y privados.

La relación de la aplicación con el gobierno ruso

MAX se posiciona como una alternativa nacional a aplicaciones como WhatsApp y Telegram, las cuales han enfrentado restricciones en Rusia. Las autoridades rusas la impulsan como una plataforma segura y la comparan con la super-app china WeChat.

Además de mensajería, llamadas y videollamadas, MAX integra servicios de pago, miniaplicaciones y conexión con servicios gubernamentales.

De esta manera, el Kremlin la promueve activamente como parte de su estrategia de soberanía digital, buscando mayor control sobre las comunicaciones de los ciudadanos. Cabe destacar que los desarrolladores de MAX pertenecen al ecosistema de VK, la principal red social rusa.