En los últimos meses, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha múltiples obras públicas con el objetivo de reducir el tránsito y mejorar la conectividad en la Capital.

Ahora, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció un proyecto que promete cambiar por completo la forma de circular sobre la General Paz. Se trata de la construcción de un monorriel elevado que recorra la traza de la autopista entre Núñez y Saavedra.

Construirán un monorriel sobre la General Paz: ¿de qué trata el proyecto?

El plan busca aprovechar la infraestructura existente en la General Paz para sumar un corredor de transporte público sin afectar el tránsito vehicular.

En diálogo con el stream Economía de Quincho, Jorge Macri detalló: “Ya que tenemos el impacto físico de esa autopista, la idea es hacer ahí arriba un monorriel y estacionamientos abajo que le permitan a la gente llegar en auto, tomar el monorriel y luego utilizar otro tipo de transporte público”.

Este sistema fue presentado a inversores privados durante la gira oficial por Dubái, Abu Dabi y Shanghái, junto al ministro de Infraestructura, Pablo Bereciartúa, con el objetivo de atraer financiamiento internacional.

¿Qué impacto tendría el monorriel en la movilidad de CABA?

La General Paz es el principal anillo vial de la Ciudad y uno de los puntos más congestionados, incluso fuera de las horas pico. El monorriel permitiría descongestionar el tránsito, reducir los tiempos de viaje y fomentar el uso del transporte público .

freepik

Además, el proyecto se complementaría con otras iniciativas en estudio, como la eliminación del Premetro y la incorporación de colectivos eléctricos.

¿Qué es un monorriel y dónde se utiliza?

El monorriel es un sistema de transporte que circula sobre una única viga elevada, impulsado por motores eléctricos. Su diseño permite evitar grandes obras y no interfiere con el tráfico vehicular.

Este sistema se utiliza en grandes ciudades como Tokio y Dubái, aeropuertos y parques temáticos. El más extenso del mundo está en Chongqing, China, mientras que en Latinoamérica destaca la Línea 15 del Metro de San Pablo.