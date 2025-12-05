Cierra una importante estación de subte muy utilizada por los argentinos: hasta cuándo. Foto: Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires sigue renovando la red de subte, por lo que ahora confirmó que cerrará una importante estación a partir de este martes 9 de diciembre. De esta manera, no se podrá utilizar por al menos dos meses.

Se trata de la estación Malabia, perteneciente a la Línea B, la cual une Juan Manuel de Rosas (barrio de Villa Urquiza) y Leandro Alem (San Nicolás) . A partir de esta medida, muchos pasajeros de este transporte público deberán reprogramar sus viajes por CABA.

Cierra una importante estación de subte muy utilizada por los argentinos: hasta cuándo. Foto: Ciudad de Buenos Aires

¿Por qué cierra la estación Malabia del subte B?

La estación Malabia forma parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones impulsado por Subterráneos de Buenos Aires S.A.U. (SBASE), el operador oficial del subte en la Ciudad de Buenos Aires.

Estas obras son esenciales para actualizar una red centenaria que transporta a millones de pasajeros al año, mejorando la seguridad, accesibilidad y comodidad. Entre las obras previstas para Malabia se incluyen:

Impermeabilización avanzada : inyecciones y tratamientos en juntas para evitar filtraciones.

Revestimientos y pisos nuevos : pintura fresca, cerámicas renovadas y reemplazo total del piso.

Iluminación y señalética moderna : instalación de luces LED y carteles actualizados, incluyendo señalización en Braille en pasamanos y molinetes.

Mobiliario inclusivo : nuevos bancos, cestos de basura y apoyos isquiáticos en los andenes.

Restauración patrimonial: recuperación de un mural histórico y el antiguo nomenclador “Canning”, el nombre original de la estación.

¿Cómo afecta este cierre a los pasajeros de subte?

La estación Malabia es un punto neurálgico en la línea B, que conecta el centro porteño (Leandro N. Alem) con el noroeste (Lisandro de la Torre). Ubicada en Villa Crespo, es clave para trabajadores, estudiantes y residentes que la usan para acceder a avenidas como Corrientes o Scalabrini Ortiz. Su cierre se suma a otras estaciones inactivas por obras:

Línea B : Uruguay (también en renovación).

Línea A : Congreso, Loria y Río de Janeiro.

Línea D: Plaza Italia y Agüero.

Esto podría aumentar la congestión en estaciones vecinas como Callao o Dorrego, sumando hasta 10-15 minutos extras a los traslados. Para los argentinos que dependen del subte como transporte principal es un llamado a la planificación: chequeá apps como BA Cómo Llego o la oficial de SBASE para alertas en tiempo real.

Próximas obras en el subte: ¿qué sigue?

El Plan de Renovación no para. Tras Malabia, se avecinan cierres en:

Línea A : Piedras y Congreso.

Línea B : Medrano y Ángel Gallardo (en licitación).

Línea D : Tribunales.

Otras líneas: Lavalle e Independencia (C), General Urquiza y Entre Ríos (E).

Vale destacar que ya se renovaron 12 estaciones y 13 paradores del Premetro. Estas inversiones, financiadas por el Gobierno de la Ciudad, buscan un subte más eficiente y sostenible.