El Gobierno de Córdoba informó que terminarán las obras de la Autopista Nacional 19, una ruta que se encuentra sin terminar y en total suma cerca de 33,5 kilómetros en total. El gobernador calificó los trabajos como “un acontecimiento histórico que permitirá transformar lo que se había convertido en la ruta de la muerte”.

Terminan de construir la Autopista Nacional 19

Durante un acto realizado en Cañada Jeanmaire, Martín Llaryora anunció que terminarán de construir la Autopista Nacional Ruta 19, cuya reparación estaba paralizada hace años. La inversión necesaria para terminar los trabajos ascenderá hasta los $ 190.000 millones.

La primera parte de la conexión contempla un trayecto de 16,8 kilómetros entre San Francisco y Devoto, mientras que la otra es de 16,7 kilómetros y une Devoto con Cañada Jeanmaire. Ambos tramos serán trabajados por la empresa Roggio e Hijos Sociedad Anonima, quienes se adjudicaron como ganadores de ambas licitaciones.

Proyecto de obras para la Autopista Ruta Nacional 19.

Este corredor bioceánico es uno de los más transitados al conectar la provincia de Córdoba con Santo Tomé, en Santa Fé. Se estima que por la vía circulan cerca de 3 millones de vehículos, tanto particulares como de carga.

“Aquí estamos de distintos partidos políticos y religiones, y nos une la idea del progreso. Podemos pensar distinto, pero podemos trabajar juntos, y esa es la gran diferencia. Les quiero agradecer a cada uno de los vecinos y a cada uno de los pueblos de la región”, destacó el gobernador.

Qué trabajos se realizarán en la Autopista Nacional Ruta 19

Desde la administración informaron todas las obras del proyecto:

Construirán una traza nueva para ser multicarril

Duplicarán las calzadas y estarán separadas

La velocidad máxima será de 130 kilómetros por hora

Tendrá colectoras con accesos restringidos

Construirán cuatro intersecciones en diferentes niveles para solucionar las maniobras de retorno y accesos a las localidades de Devoto y Colonia Marina, además de conexiones a caminos vecinales

Sumarán obras hidráulicas, defensas, iluminación de intercambiadores, forestación del tramo, demarcación horizontal y señalización vertical.

Cuál es la importancia de la autopista

Esta vía es de suma importancia porque conecta las siguientes ciudades: