El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está avanzando en un nuevo túnel que conectará de mejor manera la jurisdicción en el barrio de Caballito. De esta manera, mejorará la circulación y terminarán con el caos de tránsito diario.

Lo que antes era un cuello de botella interminable se convertirá en un paso subterráneo de un solo sentido, permitiendo que el tráfico fluya sin interrupciones.

Inaugurarán un túnel que conectará la Ciudad de Buenos Aires y mejorará el tránsito para siempre. Foto: Gobierno de la Ciudad

¿Dónde y cómo funcionará este túnel en Buenos Aires?

El nuevo túnel se construirá en la calle García Lorca, en el barrio porteño de Caballito, justo bajo las vías del tren Sarmiento. Esta ubicación no es casual: actualmente, este cruce ferroviario genera caos vial, con barreras que permanecen bajas en promedio unos 34 minutos por hora, afectando a unos 500 vehículos cada 60 minutos.

Las obras avanzan a buen ritmo, con intervenciones simultáneas que incluyen la colocación para rampas de acceso, la instalación de una estación de bombeo y el tendido de puentes peatonales superiores.

Las mejoras que trae la obra en el área

El nuevo túnel será de una sola mano e incluirá múltiples mejoras:

Incorpora calles colectoras para frentistas

Equipamiento urbano como bancos y juegos infantiles

Paisajismo con áreas parquizadas

Luminarias LED y hasta revestimientos artísticos en el bajo paso.

Las ventajas que trae el nuevo túnel en CABA

La inauguración de este túnel no es solo una mejora vial; es un cambio que afecta a la movilidad en Buenos Aires. Estos serán los impactos más destacados:

Reducción drástica de tiempos de viaje : los trayectos se acortarán a la mitad, liberando horas perdidas en el tráfico diario.

Mayor seguridad para todos : conductores, peatones, ciclistas y vecinos de la zona ganarán en protección, al eliminar los riesgos de los cruces expuestos.

Menos contaminación y ruido : con menos vehículos detenidos, bajará la emisión de gases y el ruido ambiental, contribuyendo a una Ciudad de Buenos Aires más verde y habitable.

Conectividad estratégica: como señaló el jefe de Gobierno, Jorge Macri, “la movilidad y la conectividad son los ejes de inversión pública más importantes que tenemos en la Ciudad. Y eso se refleja en esta obra en el centro geográfico de la Ciudad, en una zona que convive con la complejidad del tren”.

Aunque la fecha exacta de inauguración aún no se anunció oficialmente, las obras están en fase avanzada a diciembre de 2025, con proyecciones para un cierre inminente que podría entrar en servicio en los próximos meses.