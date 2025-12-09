La obra que cambiará el mapa del continente: un corredor estratégico unirá dos océanos antes de 2030

Durante el fin de semana largo, se cerró una de las autopistas principales de la Ciudad de Buenos Aires por obras de construcción que cambiarán por completo el tránsito y facilitará la circulación en un acceso clave.

Se trata de la Autopista Dellepiane, la cual permaneció cerrada desde las 22 horas del viernes hasta la mañana de este lunes 8 de diciembre , pese a que los trabajos se preveían hasta la jornada del martes.

Este acceso es uno de los más concurridos, al circular hasta 200.000 vehículos por día, dado que permite conectar el suroeste del Conurbano Bonaerense con CABA.

En este marco, se buscará mejorar la vida de los 63 mil beneficiarios directos que son vecinos del lugar y acortar los tiempos de viaje de unos 15 mil usuarios de transporte público.

Las obras en la Autopista Dellepiane

Los cortes en el fin de semana largo respondieron a una necesidad de “avanzar con la obra de renovación integral que se lleva adelante” en la Autopista, aseguraron desde el Ministerio de Infraestructura y Movilidad.

Durante los trabajos, se demolieron dos estructuras: el puente peatonal a la altura de la calle Piedra Buena y el puente vehicular ubicado sobre calle Río Negro.

El primero de ellos fue reemplazado por una nueva pasarela, más larga que la original y que dará acceso a que por debajo circule la futura colectora.

Por parte del puente vehicular, continuará cerrado hasta abril del 2026. Para quienes necesiten recurrir a él, se habilitará un nuevo cruce por Murguiondo.

Obras en la Autopista Dellepiane

Ambas obras también cumplirán con la normativa vigente de altura (5,10 metros para tránsito pesado) y facilitarán la continuidad de las colectoras.

