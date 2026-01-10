Autos 0 KM: cuáles son los modelos más baratos en enero de 2026 y qué auto podés comprar con $ 25 millones Fuente: Shutterstock

El mercado automotor argentino inició el 2026 con un escenario inusual. Los precios de los 0 km subieron menos de lo que históricamente se observa en enero, cuando las listas suelen actualizarse con incrementos significativos.

Esta vez, las subas promediaron el 2%& y algunas marcas mantuvieron sus valores sin cambios bruscos.

La baja de la inflación y una competencia más agresiva entre terminales llevaron a las automotrices a analizar cada retoque de precios con mayor precisión. El resultado fue un comienzo de año más moderado y previsible para quienes siguen de cerca el sector.

Cuál es el auto 0 km más barato de Argentina

El Renault Kwid volvió a posicionarse como la puerta de entrada al 0 km en Argentina. Su precio oficial en enero quedó en 25.540.000 pesos, convirtiéndolo en el único modelo del país por debajo del umbral de los 26 millones.

El Kwid se destaca como vehículo urbano para uso cotidiano. Ofrece bajo consumo, mantenimiento reducido y buena maniobrabilidad, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan su primer auto o un medio de transporte económico para la ciudad.

Qué características tiene el Renault Kwid

Dentro de la ficha técnica del Renault Kwid se encuentran las siguientes prestaciones mecánicas y de confort del vehículo:

Motor 1.0 naftero de 3 cilindros

Potencia máxima 66 CV

Caja manual de 5 velocidades

Consumo promedio urbano entre 6,0 y 6,5 L cada 100 km

Consumo en ruta cercano a 5,0 L cada 100 km

Tracción delantera

Capacidad de baúl 290 litros

Peso en orden de marcha alrededor de 830 kg

Distancia al suelo elevada para el segmento

Equipamiento de seguridad con control de estabilidad y cuatro airbags

Cuáles son los autos 0 kilómetro más baratos

Con un presupuesto de 25 millones el Kwid es prácticamente la única opción disponible en el mercado. Si se amplía el rango hacia los 27 o 32 millones aparece una mayor variedad de modelos dentro del segmento económico.

Autos 0 KM: cuáles son los modelos más baratos en enero de 2026 y qué auto podés comprar con $ 25 millones Fuente: Shutterstock

Los 0 km más baratos del mes