En esta noticia

El mercado automotor argentino inició el 2026 con un escenario inusual. Los precios de los 0 km subieron menos de lo que históricamente se observa en enero, cuando las listas suelen actualizarse con incrementos significativos.

Te puede interesar

Ni 5 mil ni 15 mil kilómetros: cada cuánto hay que cambiar el aceite del auto

Esta vez, las subas promediaron el 2%& y algunas marcas mantuvieron sus valores sin cambios bruscos.

La baja de la inflación y una competencia más agresiva entre terminales llevaron a las automotrices a analizar cada retoque de precios con mayor precisión. El resultado fue un comienzo de año más moderado y previsible para quienes siguen de cerca el sector.

Cuál es el auto 0 km más barato de Argentina

El Renault Kwid volvió a posicionarse como la puerta de entrada al 0 km en Argentina. Su precio oficial en enero quedó en 25.540.000 pesos, convirtiéndolo en el único modelo del país por debajo del umbral de los 26 millones.

Autos 0 KM: cuáles son los modelos más baratos en enero de 2026 y qué auto podés comprar con $ 25 millones Fuente: Shutterstock
Autos 0 KM: cuáles son los modelos más baratos en enero de 2026 y qué auto podés comprar con $ 25 millones Fuente: Shutterstock

El Kwid se destaca como vehículo urbano para uso cotidiano. Ofrece bajo consumo, mantenimiento reducido y buena maniobrabilidad, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan su primer auto o un medio de transporte económico para la ciudad.

Qué características tiene el Renault Kwid

Dentro de la ficha técnica del Renault Kwid se encuentran las siguientes prestaciones mecánicas y de confort del vehículo:

  • Motor 1.0 naftero de 3 cilindros
  • Potencia máxima 66 CV
  • Caja manual de 5 velocidades
  • Consumo promedio urbano entre 6,0 y 6,5 L cada 100 km
  • Consumo en ruta cercano a 5,0 L cada 100 km
  • Tracción delantera
  • Capacidad de baúl 290 litros
  • Peso en orden de marcha alrededor de 830 kg
  • Distancia al suelo elevada para el segmento
  • Equipamiento de seguridad con control de estabilidad y cuatro airbags

Te puede interesar

Ni jabón ni detergente: cómo sacar los rayones de tu auto en simples pasos

Cuáles son los autos 0 kilómetro más baratos

Con un presupuesto de 25 millones el Kwid es prácticamente la única opción disponible en el mercado. Si se amplía el rango hacia los 27 o 32 millones aparece una mayor variedad de modelos dentro del segmento económico.

Autos 0 KM: cuáles son los modelos más baratos en enero de 2026 y qué auto podés comprar con $ 25 millones Fuente: Shutterstock
Autos 0 KM: cuáles son los modelos más baratos en enero de 2026 y qué auto podés comprar con $ 25 millones Fuente: Shutterstock

Los 0 km más baratos del mes

  • Fiat Mobi: 27.070.000 pesos
  • JMEV Easy: 27.499.500 pesos
  • Hyundai HB20: 27.600.000 pesos
  • Fiat Argo: 29.780.000 pesos
  • Fiat Cronos: 30.960.000 pesos
  • Citroën C3: 31.040.000 pesos
  • Peugeot 208: 31.140.000 pesos
  • Chevrolet Onix: 31.505.900 pesos
  • Jac S2: 31.755.000 pesos