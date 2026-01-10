En esta noticia
El mercado automotor argentino inició el 2026 con un escenario inusual. Los precios de los 0 km subieron menos de lo que históricamente se observa en enero, cuando las listas suelen actualizarse con incrementos significativos.
Esta vez, las subas promediaron el 2%& y algunas marcas mantuvieron sus valores sin cambios bruscos.
La baja de la inflación y una competencia más agresiva entre terminales llevaron a las automotrices a analizar cada retoque de precios con mayor precisión. El resultado fue un comienzo de año más moderado y previsible para quienes siguen de cerca el sector.
Cuál es el auto 0 km más barato de Argentina
El Renault Kwid volvió a posicionarse como la puerta de entrada al 0 km en Argentina. Su precio oficial en enero quedó en 25.540.000 pesos, convirtiéndolo en el único modelo del país por debajo del umbral de los 26 millones.
El Kwid se destaca como vehículo urbano para uso cotidiano. Ofrece bajo consumo, mantenimiento reducido y buena maniobrabilidad, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan su primer auto o un medio de transporte económico para la ciudad.
Qué características tiene el Renault Kwid
Dentro de la ficha técnica del Renault Kwid se encuentran las siguientes prestaciones mecánicas y de confort del vehículo:
- Motor 1.0 naftero de 3 cilindros
- Potencia máxima 66 CV
- Caja manual de 5 velocidades
- Consumo promedio urbano entre 6,0 y 6,5 L cada 100 km
- Consumo en ruta cercano a 5,0 L cada 100 km
- Tracción delantera
- Capacidad de baúl 290 litros
- Peso en orden de marcha alrededor de 830 kg
- Distancia al suelo elevada para el segmento
- Equipamiento de seguridad con control de estabilidad y cuatro airbags
Cuáles son los autos 0 kilómetro más baratos
Con un presupuesto de 25 millones el Kwid es prácticamente la única opción disponible en el mercado. Si se amplía el rango hacia los 27 o 32 millones aparece una mayor variedad de modelos dentro del segmento económico.
Los 0 km más baratos del mes
- Fiat Mobi: 27.070.000 pesos
- JMEV Easy: 27.499.500 pesos
- Hyundai HB20: 27.600.000 pesos
- Fiat Argo: 29.780.000 pesos
- Fiat Cronos: 30.960.000 pesos
- Citroën C3: 31.040.000 pesos
- Peugeot 208: 31.140.000 pesos
- Chevrolet Onix: 31.505.900 pesos
- Jac S2: 31.755.000 pesos