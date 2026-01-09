Ni jabón ni detergente: cómo sacar los rayones de tu auto en simples pasos. Foto: Shutterstock

Los autos son herramientas indispensables para la movilidad de millones de personas. Sin embargo, con el uso diario, roces con otros conductores o la limpieza incorrecta, pueden aparecer rayones en la carrocería.

Este tipo de daño superficial en la pintura afecta a la estética del vehículo y puede ser un detalle que reste valor al automóvil a la hora de venderlo. Sin embargo, hay trucos caseros y fáciles de hacer que pueden devolver el brillo y disimular estos detalles.

Ni jabón ni detergente: cómo sacar los rayones de tu auto en simples pasos. Foto: TikTok

El método para sacar los rayones de tu auto de forma fácil

Vale destacar que este método casero funciona solo para rayones superficiales (que no atraviesan la capa de barniz/clear coat). Para saberlo rápido: pasá la uña por el rayón. Si no se engancha o apenas se siente, es superficial. Si se atora o ves metal, mejor consultá a un profesional.

De acuerdo a la experta en autos, Ms. May (@driver_ms_may en TikTok), el truco más conocido y más efectivo para rayones leves, es la pasta de dientes (la blanca común, no en gel ni con partículas grandes). Solo deben seguir estos pasos:

Lavar bien la zona afectada con agua y jabón neutro para autos (o shampoo suave) y secar completamente. Colocar una pequeña cantidad de pasta dental en un paño suave de microfibra (o una camiseta vieja limpia). Frotar suavemente con movimientos circulares durante 3-5 minutos, aplicando presión moderada. Limpiar los restos con un paño húmedo y luego seca con uno seco. Repetir 1-2 veces si es necesario. Opcional y muy recomendado: aplica cera para autos para proteger y darle brillo.

Otros métodos virales para sacar los rayones de tu auto

Existen otros trucos virales de las redes sociales que pueden servir para diferentes rayas o toques que haya sufrido tu auto:

Aceite de oliva o de cocina: ideal para disimular (no elimina). Aplicar una gota en un paño suave, frotar y limpiar el exceso. Deja la pintura más brillante y oculta marcas finas.

Esmalte de uñas transparente o del color aproximado: rellena rayones muy finos. Limpiar, aplicar con precisión, dejar secar y pulir suavemente.

Spray o fijador para el pelo: limpiar la zona, rociar bastante fijador sobre el rayón y frotar con microfibra. Los polímeros rellenan micro-rayones y dan brillo temporal.

WD-40 o similar: bueno para marcas de transferencia de pintura (cuando otro auto deja color). Limpiar, aplicar, dejar actuar unos minutos y frotar con paño limpio.

Pulir un auto: el mejor método

El pulido automotor es clave para conservar y recuperar el aspecto impecable de la pintura de tu vehículo. Este proceso elimina rayones superficiales, marcas de agua, pequeños defectos y opacidad, devolviéndole ese brillo profundo y tacto suave característico de cuando el auto era nuevo.

Además de mejorar notablemente su estética, el pulido actúa como medida preventiva: al retirar la capa más externa dañada, protege las capas inferiores y retrasa la oxidación y el deterioro acelerado de la pintura.

El costo promedio del pulido de autos en la actualidad ronda entre $50.000 y $200.000 pesos. Este rango puede variar bastante según varios aspectos como: el tipo de pulido deseado, las dimensiones y categoría del vehículo, el nivel de deterioro de la pintura, la calidad de los productos utilizados y la trayectoria del detailer. También incrementa el precio si se incluyen extras como sellantes, ceras premium o el pulido de ópticas y faros.