En el marco de la temporada de verano 2026, Chevrolet desembarca en Cariló y Pinamar con una propuesta integral que combina exhibición de vehículos, experiencias de manejo y actividades recreativas.

Bajo el concepto “Esto es Chevrolet”, la automotriz busca fortalecer el vínculo con el público y mostrar su portfolio de productos 100% renovado, con foco en electrificación, tecnología y performance.

La iniciativa se desarrollará del 27 de diciembre al 17 de febrero y tendrá como principales escenarios el centro comercial de Cariló y el Parador Bruni Beach, en Pinamar, dos puntos estratégicos del turismo en la Costa Atlántica.

Un stand en Cariló para conocer el portafolio renovado de Chevrolet

El stand de Chevrolet estará ubicado en Avellano 255, en pleno centro comercial de Cariló, y permanecerá abierto todos los días de 18 a 24 horas. Allí, los visitantes podrán conocer de cerca los modelos más destacados de la marca, con atención personalizada de asesores especializados.

Entre las principales novedades se encuentra el Spark EUV, el primer vehículo 100% eléctrico de Chevrolet, que se posiciona como una de las apuestas centrales de la marca en materia de movilidad sustentable. También se destaca la Nueva Captiva PHEV, híbrida enchufable, que realiza su presentación estelar en la Costa Atlántica tras una preventa exitosa.

La exhibición se completa con las pick-ups S10 y Silverado, dos de los modelos más representativos del segmento en el mercado argentino.

Tahoe Z71 y electrificación: las apuestas fuertes del verano

Otra de las atracciones del espacio será la Chevrolet Tahoe Z71, equipada con motor V8 5.3 litros de 360 CV, capacidad para siete pasajeros y un alto nivel de confort y seguridad. El modelo, referente de su segmento en Estados Unidos, se presenta como una de las grandes novedades de la temporada.

Con esta exhibición, Chevrolet apunta a mostrar un line up que conecta pasado, presente y futuro, incorporando tecnologías de electrificación, conectividad y seguridad que marcan el rumbo de la industria automotriz.

Pinamar: exhibición frente al mar y travesías off-road

En paralelo, Chevrolet contará con un espacio en el Parador Bruni Beach de Pinamar, donde se podrá recorrer una exhibición estática encabezada por la Chevrolet Tracker, SUV de fabricación nacional y líder del mercado argentino desde 2023. También estarán presentes la familia Onix y el Spark EUV.

Desde este punto partirán las Travesías Chevrolet off-road, que permitirán a los participantes manejar modelos como Silverado, S10 y Trailblazer en recorridos especialmente diseñados. Las salidas se realizarán de jueves a domingo, en distintos horarios, y requieren inscripción previa.

Actividades recreativas para toda la familia

La propuesta “Esto es Chevrolet” incluye además una agenda de actividades recreativas y de entretenimiento durante todo el verano. Torneos deportivos, clases al aire libre, actividades infantiles, sunsets con shows en vivo y travesías especiales forman parte de la programación en Cariló y Pinamar.

“La temporada de verano es una oportunidad clave para acercarnos a nuestros clientes y compartir nuestras novedades”, señaló Florencia Savignone, gerente de Marketing de General Motors Argentina, al presentar el concepto que resume la identidad de la marca y su proyección hacia el futuro.