Viajar en auto a la costa: dónde conviene cargar nafta y el truco para ahorrar en combustible

Viajar a la Costa Atlántica en auto este verano puede salir más caro de lo que imaginás si no planificás bien la carga de combustible.

Un informe del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (Ineco-UADE) advierte que los precios varían según el punto de carga y recomienda estrategias para ahorrar.

¿Dónde conviene cargar combustible antes de salir?

La primera recomendación es llenar el tanque en la Ciudad de Buenos Aires antes de salir, porque en la ruta el precio sube hasta un 9% y en la Costa Atlántica el incremento ronda el 4% respecto a CABA.

Por eso, lo ideal es evitar recargas en estaciones de servicio del camino y volver a cargar en el destino solo si es necesario.

Cuáles son los balnearios más baratos y los más caros

Dentro de la Costa también hay diferencias. Necochea, Miramar y San Clemente del Tuyú son las ciudades con el precio promedio más bajo para la nafta súper.

En cambio, Villa Gesell, Mar del Plata y Pinamar figuran entre las más caras, en parte por impuestos municipales.

¿Cuánto cuesta llegar a la Costa en auto?

Según el relevamiento, el gasto promedio para viajar desde CABA a la Costa Atlántica ronda los $ 58.149, aunque depende del destino:

Mar del Plata (415 km): $ 59.968

Villa Gesell (376 km): $ 54.332

Pinamar (357 km): $ 51.587

San Bernardo (362 km): $ 52.309

Necochea (512 km): $ 73.984

Claromecó (563 km): $ 81.354

Aire acondicionado vs. ventanillas: ¿qué consume más?

En verano surge la duda si usar el aire acondicionado o bajar las ventanillas y todo depende de la velocidad.

Hasta 65 km/h: ventanillas bajas consumen menos porque el motor no trabaja para enfriar el aire.

A más velocidad: el aire acondicionado es más eficiente, ya que las ventanillas abiertas generan resistencia aerodinámica y aumentan el gasto.

Un consejo clave: activar la función de recirculación del aire acondicionado. Así, el sistema enfría aire ya climatizado y reduce el consumo hasta un 20%.

Otros tips para ahorrar combustible