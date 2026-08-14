El Gobierno Nacional publicó durante la jornada de ayer el dato de inflación de julio y es una cifra que puede tener un impacto directo en los alquileres que se actualizan durante septiembre.

El INDEC informó una suba del 2,1% mensual, mientras que el acumulado de los primeros siete meses del año llegó al 19,3%.

Para los inquilinos que tienen contratos con ajustes atados al IPC, este porcentaje vuelve a ser una referencia clave. El monto final dependerá de la frecuencia de actualización que se haya acordado entre las partes y de los meses que deban tomarse para calcular el incremento.

¿Cuánto aumentará un alquiler en septiembre con el IPC?

Después de la derogación de la Ley de Alquileres, los propietarios y los inquilinos tienen mayor libertad para definir las condiciones de cada contrato, incluida la periodicidad de los aumentos.

¿Cuáles fueron las subas del IPC por mes durante 2026? (Fuente: INDEC) INDEC

Una de las modalidades que continúa utilizándose es la actualización según la inflación acumulada durante un período determinado. Para septiembre, los últimos datos disponibles permiten calcular cuánto representaría un ajuste trimestral o cuatrimestral.

Si se toma como referencia un alquiler de $650.000, los escenarios serían:

Ajuste trimestral: 6,22% → $690.461 aproximadamente.

Ajuste cuatrimestral: 8,99% → $708.413 aproximadamente.

¿Qué inflación se toma para calcular el aumento?

En el caso de un ajuste trimestral en septiembre, algunos contratos consideran los últimos tres registros disponibles del IPC: mayo, junio y julio.

Mayo: 2,1%

Junio: 1,9%

Julio: 2,1%

Inflación acumulada: 6,22%

Para un contrato con actualización cuatrimestral, el cálculo incorpora abril, mayo, junio y julio . La combinación de esos cuatro registros arroja una variación acumulada del 8,99%.

¿Por qué el aumento depende de cada contrato de alquiler?

El esquema de alquileres permite que las partes acuerden libremente cada cuánto tiempo se actualiza el precio y qué mecanismo se utiliza. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock

El esquema de alquileres actual permite que las partes acuerden libremente cada cuánto tiempo se actualiza el precio y qué mecanismo se utiliza. Por eso, no existe un único porcentaje de aumento que alcance a todos los inquilinos durante septiembre .

En los contratos que utilizan el IPC, el ajuste se realiza tomando los índices correspondientes al período establecido. Así, un mismo alquiler puede tener una actualización diferente a otro dependiendo de cuándo comenzó el contrato y de la periodicidad pactada.

El dato de julio, que llevó la inflación acumulada de 2026 al 19,3%, se suma a los registros anteriores y permite anticipar los valores para quienes tengan una actualización durante septiembre. En cada caso, el porcentaje definitivo dependerá de las condiciones firmadas entre propietario e inquilino.